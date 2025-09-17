Ante los rumores sobre una posible salida de la conducción de ‘Mande quien mande’ (MQM), la presentadora de TV María Pía Copello evitó confirmar su retiro, adelantando que en los próximos días anunciará novedades.

“Todo lo tomamos a la broma” , dijo Copello sobre las especulaciones. “No te puedo decir mucho más, solo que es una semana un poco difícil por más que me vean contenta” , agregó en una entrevista con América Espectáculos.

Y es que, un enigmático mensaje de Copello en sus redes sociales, donde recordaba con nostalgia a sus compañeros de MQM, Mario Hart y Carlos Vílchez, intensificó las especulaciones sobre su salida.

A esto se sumó la conductora Magaly Medina, amiga de Copello, quien afirmó que la presentadora estaría al frente del programa vespertino de América TV hasta el viernes 19 de setiembre, sugiriendo una posible mudanza a Latina.

Por otro lado, la productora y tiktoker Patty Lorena sostuvo que Copello finalizará su ciclo en ‘Mande quien mande’ para liderar un nuevo espacio en el mismo canal, pero en el horario estelar de los sábados por la noche.

Ante la situación, María Pía indicó que, dependiendo de cómo “marchen las cosas en la semana”, se decidirá el momento oportuno para comunicar los detalles de su nuevo proyecto.

De ese modo, ante un eventual reemplazo, quien según informaciones sería Laura Huarcayo o Tula Rodríguez, Copello mostró su apoyo. “A la persona que llegue le doy mi respaldo, le deseo lo mejor”, dijo la conductora.

El futuro de María Pía es incierto, pero su mensaje en ‘Mande quien mande’ sugiere que se avecinan cambios.

Post de María Pía Copello