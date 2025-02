Mario Irivarren confirmó que su amistad con Alejandra Baigorria ha terminado, sorprendiendo al referirse a la empresaria como “compañera”, marcando un claro distanciamiento.

“Alejandra no es mi amiga, es mi compañera. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo, pero eso no significa que tengamos una relación de amistad”, dijo en una entrevista con Edson ‘Giselo’ Dávila.

¿Se distanciaron por Onelia Molina?

El alejamiento entre ambos se habría generado por razones personales y data desde hace algún tiempo. Sin embargo, Irivarren negó que la decisión esté relacionada con su actual pareja, Onelia Molina.

“No es que esté peleado o molesto con Alejandra (…) tengo mis motivos propios. Tengo un tema con Ale que algún día lo hablaremos y que no está relacionado directamente con Onelia”, aseguró en 2024, al ser abordado por América TV.

A pesar de la situación, Irivarren no descarta reconciliarse en el futuro. “Han pasado cosas que no me gustaron y algún día lo conversaremos. No es que haya una enemistad”, señaló en el pasado.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria por su amistad con Mario Irivarren?

Por su parte, en marzo del año pasado, Baigorria afirmó que su amistad con Mario permanecía intacta, pese a los conflictos con su pareja. “Eso nunca cambiará”, dijo en aquel entonces.

Sobre las recientes declaraciones del también conductor, Baigorria todavía no se pronuncia.