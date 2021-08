En una reciente entrevista con el programa “América Espectáculos”, Samahara Lobatón reveló cómo reaccionó su mamá, la empresaria Melissa Klug, tras la filtración del video donde se ve que se está sometiendo a un tratamiento estético para disimular las líneas de expresión en el rostro.

La influencer aclaró que su madre no se realizó botox como han afirmado tras la difusión de las imágenes.

“Mi mamá no tiene ningún retoque. Mi mamá tiene 37 años, está indignada, lo que se ha hecho es algo mínimo, no se ha puesto botox, se puso ácido hialurónico que es algo que tu mismo cuerpo lo genera”, comentó la hija de la popular ' Blanca de Chucuito’.

Por otro lado, la exchica reality se animó a revelar los retoquitos que se ha hecho recientemente en el rostro.

“Yo tengo la operación en mi nariz y ahora que me he puesto labios. Aún mis labios están hinchados, en verdad quedó perfecto, hicimos un puntito aquí en la nariz, en los pómulos y en la barbilla. Está genial, me encanta”, señaló.

