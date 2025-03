La empresaria Melissa Klug contó en El Valor de la Verdad cómo enfrentó a Jesús Barco tras recibir información sobre una presunta infidelidad. Según relató, un desconocido se contactó con ella para ofrecerle pruebas de una supuesta traición por parte del futbolista, lo que la llevó a confrontarlo de inmediato.

Klug explicó que todo ocurrió cuando regresó de un viaje a Estados Unidos. Un hombre identificado como Diego le aseguró que tenía conversaciones y un video de Barco siéndole infiel, y que el material sería difundido en televisión.

“Yo me quedé en shock. Me dijo que había un precio y le dije que se espere. Le cuelgo el teléfono y le digo a Jesús: ¿Qué hiciste? y me pregunta: ¿Qué pasó?. Le pedí el teléfono y él se puso nervioso. Me dijo: ‘No hay nada’. Le pregunté por la chica que me dijeron y él me pidió que le deje explicar, pero yo exploté”, detalló.

Ante la incertidumbre, la empresaria decidió comunicarse con su amiga ‘Canchita’ Centeno, quien le aconsejó mantener la calma. Sin embargo, en medio de la tensión, Klug publicó un comunicado anunciando el fin de su relación con el futbolista. Días después, descubrió que el supuesto ampay no existía y que el verdadero protagonista de la filtración era Christian Domínguez.

“Luego me contacto con Diego y que quería las conversaciones y el video y él me decía que me iba a citar. Luego le dije que lo saque, que no le iba a comprar nada. Me decía que no lo filtraría porque no estaba autorizado. Luego me dijo: ‘No tengo nada’. Me dijo que solo le reaccionaba a ella y que el del video era el hermano”, afirmó.

Finalmente, Klug reafirmó que confía en su relación con Barco y que este episodio le sirvió para ser más cautelosa ante rumores infundados.