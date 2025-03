Melissa Klug rompió su silencio y aclaró los rumores sobre su supuesta relación con Christian Cueva en una reciente edición de El Valor de la Verdad (EVDLV). La empresaria chalaca desmintió haber tenido algún tipo de acercamiento sentimental con el futbolista y aseguró que su esposa, Pamela López, ha malinterpretado la situación.

Durante el programa, Klug explicó el origen de la frase “¿Esa cosita es mía?”, que Cueva le escribió en 2017. Según detalló, ambos, junto con amigos, fueron al restaurante de Cuto Guadalupe, donde ella notó una esclava que llevaba el jugador. Días después, Cueva le comentó una publicación en Instagram relacionada con dicha joya, lo que habría dado lugar a la polémica expresión.

Melissa Klug también aseguró que en su momento le explicó la situación a Pamela López, pero que esta habría tergiversado los hechos. “En el restaurante no siquiera bailé con él y de testigo está Cuto (...) ella lo ha dado a entender como ella lo ha querido. Se lo aclaré en su momento y le escribí. Le dije que no tenía la culpa que su marido sea un coqueto”, afirmó. Asimismo, negó rotundamente cualquier tipo de relación con el futbolista.

“Yo no tengo una foto con la camiseta de él en un hotel. ¿Dónde está la sábana que dice la señora (Pamela López) con él?. Si ella tiene esas conversaciones, ¿Por qué no lo saca?, porque no le conviene. Su fijación es hacia mí”, cuestionó Klug, insistiendo en que nunca hubo un vínculo sentimental entre ambos.

Las declaraciones de Melissa Klug en EVDLV surgen en medio de la controversia generada por Pamela López, quien ha acusado al futbolista de reiteradas infidelidades.