Tras el bochornoso momento que Mario Irivarren protagonizó en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde reveló que tenía intenciones de entablar una conversación con su expareja Vania Bludau, la modelo Onelia Molina confirmó su separación temporal.

Al ser consultada por ‘Amor y Fuego’, la también odontóloga de 25 años, reveló que su relación con el chico ‘reality’ está en pausa, ya que, por el momento “necesita sanar heridas”, tras los complicados momentos que vivió.

Esta declaración se produce después de que Mario fuera captado ingresando por la noche a la vivienda de Onelia, donde permaneció hasta la mañana siguiente, en una supuesta búsqueda de reconciliación.

Onelia Molina y Mario Irrivarren

Onelia Molina: “Mario siempre va a ser una persona importante para mí”

Las imágenes que mostraban a Irivarren saliendo del domicilio de Onelia en la madrugada hicieron crecer las especulaciones. Sin embargo, la arequipeña decidió enfrentar los rumores y dejó en claro que no han vuelto.

“Quiero darme mi espacio, mi lugar y dentro de todo, Mario siempre va a ser una persona importante para mí… entonces, prefiero dejarlo ahí”, expresó Molina para ‘Amor y Fuego’.

En sus declaraciones, evitó dar detalles sobre la visita nocturna del exintegrante de Combate, pero señaló que necesita “sanar las heridas” antes de pensar en retomar su vínculo.

El episodio con Vania Bludau habría causado incomodidad

El distanciamiento entre Molina e Irivarren comenzó tras un episodio ocurrido en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, el pasado 26 de abril.

En el evento, Mario sorprendió al mencionar su intención de contactar a su expareja, Vania Bludau. Este comentario habría generado molestia en Onelia, marcando un punto de quiebre en su relación.

Días después, las cámaras de "Amor y Fuego" registraron a Mario ingresar en la casa de Onelia a las 10:50 p.m. sin utilizar llaves. Según el programa, Irivarren permaneció allí hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Mario Irivarren explica su visita: “Fue un tema personal”

Por su parte, Mario Irivarren explicó los detalles de su visita a la casa de Onelia Molina, expresando además su incomodidad por el seguimiento de la prensa.

“Fue un tema personal. Todos tenemos derecho a manejar nuestras relaciones con discreción. No soy un delincuente. No hay razón para que me persigan de esa forma”, afirmó tajante.

Mario Irivarren llegó a casa de Onelia Molina.

Además, denunció públicamente que un vehículo de prensa se encuentra constantemente fuera de su vivienda, lo cual calificó como una invasión a su intimidad.

“Que un carro esté afuera de tu casa todo el día esperando quién entra o sale es muy invasivo. No se respeta el derecho a la privacidad”, concluyó.

Por el momento, Molina ha dejado claro que no brindará más declaraciones sobre su vida sentimental, priorizando su bienestar y el respeto hacia su entorno familiar.

“Creo que por respeto a mí, a mi familia, a la de él, que quiero muchísimo, no quiero hablar nada”, reflexionó.

Onelia Molina responde qué pasó tras visita de Mario Irivarren en su casa.