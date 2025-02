Hace algunas semanas, el club Cienciano presentó a su plantel 2025 con un show animado por Pamela Franco, quien se lució con la camiseta de Christian Cueva. Ahora, otro club emblemático del Cusco no se quedó atrás y contrató a Pamela López como animadora y a Christian Domínguez y su orquesta para un show musical.

El club Deportivo Garcilaso realizó su noche de presentación con Pamela López como animadora y, pese a que se presentaron en el mismo evento, López y Domínguez no intercambiaron ninguna palabra. La madre de los hijos de Christian Cueva se encargó de presentar a la Gran Orquesta Internacional.

“Bueno chicos ahora quiero presentar a una orquesta que está de moda. Con ustedes La Gran Orquesta Internacional”, dijo López al presentar a la agrupación liderada por Christian Domínguez.

Por su parte, Domínguez no respondió a la presentación de López y solo atinó a saludar al público e iniciar el show. Tras interpretar algunos de sus éxitos, el cantante y su agrupación salieron de la cancha para que inicie la presentación de los jugadores del Deportivo Garcilaso.

Como se recuerda, Pamela López se encuentra en medio de la polémica luego que Christian Cueva ofreciera una entrevista al programa “Andrea”, donde reveló que se casó sin estar enamorado de la madre de sus hijos.

“No me caso enamorado, no me caso con los mismos sentimientos del inicio de mi relación. Ya tenía mi tercera hijita, lo primero que hice fue tratar de fortalecer a mi familia y estar al lado de las personas que estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos”, contó Christian Cueva al programa de Andrea Llosa.