Puso fin a los rumores. Samahara Lobatón oficializó la reconciliación con Bryan Torres, su expareja con quien protagonizó escándalos por agresión física, verbal e infidelidades. Los novios retomaron el vínculo tras el nacimiento de su hija Ainara. “Un bebé siempre es una bendición, siempre trae paz”, comentó Lobatón, quien agregó que esta nueva etapa los unió como familia.

La llegada de Ainara fue un factor importante en la decisión de Lobatón y Torres de retomar su relación. “Desde que supimos del embarazo, la bebita ha sido una bendición” , dijo a Trome. Además, señaló que han aprendido de sus errores pasados, comprometiéndose a no repetir conductas que generaron conflictos.

CONOCE MÁS: Esta fue la promesa de Samahara Lobatón con Bryan Torres tras el nacimiento de su bebé

Samahara también aseguró que han recibido apoyo terapéutico. “ Llevamos varios meses trabajando en nosotros con ayuda profesional, era lo que necesitábamos”, explicó, añadiendo que aunque las personas no cambian, pueden mejorar. Por su parte, Torres afirmó no arrepentirse de los errores, señalando que le han servido para crecer. La hija de Melissa Klug precisó que ha logrado separar su vida laboral de su rol como madre.

Finalmente, Lobatón aclaró que no tiene planes inmediatos de matrimonio, aunque no lo descarta. “Mi sueño siempre fue ser mamá; nunca me vi de blanco, pero nadie sabe lo que pueda pasar”, comentó. A través de sus redes sociales, la pareja compartió la noticia del nacimiento de Ainara, emocionando a sus seguidores y dejando claro que esta etapa marca un nuevo comienzo para ambos.

MÁS INFORMACIÓN: Esta es la sorprendente cantidad de dinero que gastó Samahara Lobatón para celebrar el cumpleaños de su hija