Escuchar

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La también artista contó que es una situación delicada para ella, pues jamás había estado tanto tiempo en una clínica. Foto: Shirley Arica Facebook
La también artista contó que es una situación delicada para ella, pues jamás había estado tanto tiempo en una clínica. Foto: Shirley Arica Facebook
Por Redacción EC

Futuro incierto. La modelo y chica reality, Shirley Arica, se pronunció tas estar internada en una clínica local por temas de salud. A través de sus redes sociales, compartió en fotografías este duro momento que atraviesa y dejó un mensaje para sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Shirley Arica y su frustración tras ser hospitalizada: “No tengo fecha de salida”
Farándula

Shirley Arica y su frustración tras ser hospitalizada: “No tengo fecha de salida”

“Una madre perdona”: Melissa Klug celebró su cumpleaños junto a Samahara tras polémicas
TV+

“Una madre perdona”: Melissa Klug celebró su cumpleaños junto a Samahara tras polémicas

Youna organiza rifa para costear tratamiento tras agravarse su cuadro de leucemia
Farándula

Youna organiza rifa para costear tratamiento tras agravarse su cuadro de leucemia

Melissa Klug lamenta actitud de Samahara Lobatón tras agresión: “Sigue en negación”
Farándula

Melissa Klug lamenta actitud de Samahara Lobatón tras agresión: “Sigue en negación”