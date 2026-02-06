Shirley Arica y su frustración tras ser hospitalizada: “No tengo fecha de salida”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Futuro incierto. La modelo y chica reality, Shirley Arica, se pronunció tas estar internada en una clínica local por temas de salud. A través de sus redes sociales, compartió en fotografías este duro momento que atraviesa y dejó un mensaje para sus seguidores.
TE PUEDE INTERESAR
- “Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
- Super Bowl 2026: Emma Stone protagoniza dramático comercial dirigido por Yorgos Lanthimos
- Melcochita retiró acusaciones contra Monserrat por amenazas, afirma hija del cómico
- Ricardo Gareca se prepara para el estreno de su nuevo programa digital
- Pol Deportes debuta en el ‘streaming’ de María Pía Copello: ¿Qué funciones tendrá?
Seguir temas