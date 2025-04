Melissa Klug mencionó diversos nombres en su reciente participación en “El valor de la verdad”, entre ellos el del recordado ‘Tenchy’ Ugaz. Y es que la ‘Blanca de Chucuito’ señaló que el exfutbolista tuvo un romance con Pamela López hace varios años. Al respecto, Ugaz respondió.

En una breve entrevista para “La noche habla”, programa sobre lo sucedido en “El valor de la verdad”, ‘Tenchy’ Ugaz confirmó que conoce a Pamela López y dijo que mantienen una amistad, incluso que la conoce antes que a ‘Cuevita’.

“Aclarar que con la señora Pamela tengo una amistad de años, desde el 2005 y así. Cuando la he encontrado en un evento deportivo con Cueva, la he saludado con respeto… Yo lo tomo como una broma. No soy una persona que comenta de la vida de nadie”, dijo el ‘Tenchy’, asegurando que, si hubiese tenido algo con Pamela López, lo hubiera aclarado en su momento.

Melissa Klug dijo que Christian Cueva le contó que Pamela López le habría sido infiel con Tenchy Ugaz. (Foto: Captura de video)

Al ser consultado por si conoce a Christian Cueva, el exfutbolista dijo que sí, pero que nunca lo ha llamado por el presunto romance con Pamela López. “Lo conozco porque en Trujillo nos conoce la mayoría. Además, sé quién es Christian Cueva. Que Melissa salga a decir: ‘me contaron’, es una cosa de locos”, precisó.

Por otro lado, Manuel Ugaz descartó conocer a Melissa Klug y lamentó que lo hayan vinculado sentimentalmente con Pamela López. “Ayer estaba escuchando y me metieron a la fiesta de gratis”, aclaró.

Melissa Klug negó romance con Christian Cueva

En las conversaciones que mostró Melissa Klug se puede ver que la interacción la inicia el futbolista, pues es él quien responde a las historias de Instagram. Incluso explicó que el mensaje donde le dice “esa cosita es mía” se trataría de una pulsera de plata que publicó y que le pertenecía a ‘Cuevita’.

Melissa Klug expuso chats con Christian Cueva en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

De esta manera, Melissa Klug descartó haber sido la amante de Christian Cueva, esto pese a que el futbolista le habría confesado un amorío con ella a su aún esposa Pamela López. Cabe señalar que, en otra respuesta, descartó haber tenido intimidad con el ‘10’ de Cienciano.