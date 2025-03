La cuarta edición de ’El valor de la verdad‘, que tuvo como invitada en el sillón rojo a Melissa Klug, trajo mucha controversia en las redes sociales, debido a sus impactantes revelaciones que dejó a más de uno sorprendido. Entre ellas, la chalaca confesó en televisión nacional que no considera a Jesús Barco como el amor de su vida, a pesar de que ambos tienen una pequeña bebé. Estos secretos íntimos revelados por la ‘Blanca de Chucuito’ en el programa han generado mucha conmoción entre sus seguidores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG NO CONSIDERA A JESÚS BARCO COMO EL AMOR DE SU VIDA?

En la pregunta 19 de ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug tuvo que responder, quizás, una de las preguntas más incómodas, cuando Beto Ortiz le consultó: “¿Es Jesús Barco el amor de tu vida?”. A lo que la popular ‘Blanca de Chucuito’ mencionó muy segura que no, procediendo a explicar sus motivos. La chalaca dejó en claro que sus verdaderos amores en la vida son sus hijos, y que el joven futbolista ocupa un lugar muy especial en su presente.

“Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor (...). Yo tengo los amores de mi vida, y eso lo he conversado mucho con él, y él me dice: ‘Nosotros no somos el amor de nuestras vidas’ (...). Él y yo siempre decimos: ‘Tú eres el amor de mi alma’, ya que la vida se acaba y el alma vive y continúa”, señaló Klug.

Asimismo, la empresaria destacó que, aunque no puede predecir lo que ocurrirá en el futuro, está disfrutando de su relación con Jesús Barco en el momento actual. “Es el amor bonito que tengo ahora en mi vida. Yo sí trato, y él lo sabe perfectamente, de vivir el presente, el día a día, con proyecciones a futuro, pero no lo sabemos”, sostuvo en el temible sillón rojo. Por su parte, Barco no se ha pronunciado ni ha tocado el tema en sus redes sociales hasta el momento.

¿QUÉ REVELÓ MELISSA KLUG SOBRE EL SUPUESTO VÍNCULO AMOROSO ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y MARISOL?

En una edición más de ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug se sentó en el temible sillón rojo para contar un poco más sobre su vida privada y aclarar ciertos rumores que la aquejan desde hace meses. Entre ellas, se refirió al supuesto romance clandestino entre Christian Cueva y Marisol, asegurando que el futbolista tenía cierta admiración hacia la ‘Faraona’.

“Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte”, dijo la empresaria en Panamericana TV sin brindar más detalles al respecto.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ MELISSA KLUG EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

