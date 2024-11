Tras el estreno de Gladiador 2, Denzel Washington ha levantado polémica tras revelar que probó todo tipo de drogas y que su lucha para dejar el alcohol se le hizo complicado. Según contó, todo comenzó cuando su familia instaló una bodega en su casa.

En diálogo con la revista Esquire, el ganador del Oscar contó que cayó poco a poco en manos del vino y cuando se dio cuenta, ya estaba tomando botellas de más de cuatro mil dólares.

“El vino es complicado. Es un proceso lento, no es algo que te atrape de inmediato. Aprendí a beber lo mejor. Así que me aseguraba de tomar los vinos del ‘61 y del ‘82, o lo que tuviéramos. El vino era mi debilidad, y eventualmente empezaba a abrir botellas de 4 mil dólares, solo porque era lo que quedaba. Y luego, en esos años, llamaba a Gil Turner’s Fine Wines & Spirits en Sunset Boulevard y le decía: ‘Envíame dos botellas, lo mejor de esto o aquello’”, dijo.

En esa misma línea, el actor mencionó que, a pesar de haber consumido distintos tipos de drogas, siempre mantuvo el control que le permitió dejar todo atrás.

“Nunca me enganché con la heroína, ni con la cocaína, ni con las drogas duras. Me inyectaba, como muchos, pero nunca me enganché. Y lo mismo pasó con el alcohol. Tenía esta idea idealizada sobre las catas de vino y todo eso, que era lo que hacía al principio. Era algo muy sutil, quiero decir, bebía lo mejor”, mencionó.

Por otro lado, Washington recalcó que siempre se mantenía sobrio durante las etapas de rodaje de sus diferentes películas, aun contando con una bodega propia en su casa.

“Me abstuve siempre mientras trabajaba o me preparaba para un papel. Me limpiaba por dentro y volvía al trabajo; podía hacer ambas cosas. Por muchos meses que pasaran de rodaje, ¡bang!, era el momento de alejarse de aquello. Y entonces, ¡boom!: tres meses de vino y luego de vuelta al trabajo”, finalizó.