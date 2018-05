Robert M. Schwartz, el abogado de Morgan Freeman, exigió en una carta difundida por "The Hollywood Reporter" una rectificación por parte de CNN, medio que publicó un informe con 16 testimonios de acoso sexual en contra del actor.

El representante legal del ganador del Oscar salió en su defensa para reclamar a la CNN que se retracte de la información dada alegando que una de las personas que llevó adelante la investigación tiene un encono personal contra él.

En una carta dirigida al medio, Schwartz asegura que la investigación -en la cual 8 mujeres acusaron a Freeman de acoso sexual-, fue usada para "atacar injustificadamente" al actor y señala que uno de sus autores, Chloe Melas, hostigó a los testigos y a las víctimas para que hablen en contra de Morgan Freeman, a raíz de un encono personal.

En la investigación, Melas había contado que durante una entrevista con el actor por el filme "Un golpe con estilo", este le hizo varios comentarios sexuales inapropiados. En ese momento, ella estaba embarazada de seis meses.

Luego de que se dieran a conocer las acusaciones en su contra, el actor pidió disculpas: "Los que me conocen o trabajaron conmigo saben que nunca ofendería o haría sentir incómodo a alguien intencionalmente. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado. Esa no fue nunca mi intención". Sin embargo, remarcó que nunca "acosó a una mujer" y que estaba "devastado" porque 80 años de su vida corrían "el riesgo de ser socavados, en un abrir y cerrar de ojos" por estas denuncias.

En parte la reacción de Freeman hace recordar a la tomada por Harvey Weinstein ante las primeras acusaciones en su contra cuando tras pedir disculpas y reconocer algunas actitudes equivocadas, negó rotundamente haber mantenido cualquier acto sexual "sin consentimiento" y luego, apeló a sus abogados para que salieran en su defensa aunque la catarata de denuncias en su contra se volvió imparable. Habrá que ver en el caso de Freeman cómo continúa la investigación, qué respuesta da CNN y qué rol cumple la Justicia.

De momento, tras la difusión del informe, el Sindicato de Actores marcó distancia de Morgan Freeman y anunció que meditaban retirarle el premio a la trayectoria que le entregaron en 2018.

Así mismo, varias marcas que trabajan con el actor se desvincularon de él. Visa suspendió las campañas protagonizadas por el actor. Mientras TransLink, el sistema de tránsito de Vancouver, pausó los proyectos con Freeman, quien daría voz a los anuncios del conductor este verano.

