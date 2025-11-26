La plataforma de 'streaming’ Netflix tuvo una breve interrupción del servicio en Estados Unidos el miércoles por la noche, durante el esperado lanzamiento de la quinta y última temporada de “Stranger Things”.

Y es que, el servicio estuvo caído entre tres y cinco minutos durante el estreno de la temporada, generando frustración entre los millones de fanáticos que encontraron el mensaje de error.

User reports indicate problems with Netflix since 8:02 PM EST.

How is it affecting you? #NetflixDownhttps://t.co/NsqKhEjlex — Downdetector (@downdetector) November 27, 2025

Según Downdetector, que rastrea incidencias, los informes del problema alcanzaron un pico de 14 290 incidentes a primera hora. Sin embargo, el número se redujo rápidamente, situándose en menos de 800 reportes, cuarenta y cinco minutos después.

“Algunos miembros experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de TV, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos”, declaró Netflix a la agencia Reuters.

Creada por Matt y Ross Duffer, “Stranger Things” se ha clasificado como la tercera serie en inglés más popular de Netflix a nivel mundial.

Esta no es la primera vez que la plataforma sufre saturación de tráfico durante eventos de gran magnitud. En julio de 2022, el lanzamiento de los dos últimos episodios de su cuarta temporada provocó una breve interrupción.

Además, la plataforma ha experimentado cortes durante otros eventos importantes, como el 'reality’ show en vivo “Love is Blind” y la transmisión de la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul.