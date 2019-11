Disney está utilizando todos sus recursos para asegurar el triunfo de su servicio de streaming Disney+, entre ellos utilizando uno de sus recursos más importantes: el Universo Cinemático de Marvel.

Es así que la compañía ya ha anunciado varias series exclusivas protagonizadas por algunos héroes (y un villano) que serán lanzadas en los primeros años de su servicio. Aquí hacemos un recuento.

“The Falcon and the Winter Soldier” - Fecha de salida: agosto del 2020

Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) unen fuerzas como Falcon y Winter Soldier en una serie de seis episodios donde se enfrentarán a Helmut Zemo (Daniel Brühl), el mismo terrorista que causó la caída de los Avengers en "Captain America: Civil War" (2016). También participará Emily VanCamp como Sharon Carter, ahora una agente de la CIA.

“Loki” - Fecha de salida: comienzos de 2021

Tom Hiddleston regresa a interpretar al dios Loki, o al menos la versión que robó la Gema del Espacio en "Avengers: Endgame" (2019). Según lo revelado por Kevin Feige, esta serie de seis capítulos tendrá impacto directo en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

“WandaVision” - Fecha de salida: comienzos de 2021

Elizabeth Olsen y Paul Bettany regresan como Scarlet Witch y Vision en una serie enfocada en la relación amorosa entre ambos. Aunque no se ha revelado mucho del argumento de la serie, se sabe que esta tendrá lugar luego de "Avengers: Endgame" y contará con el regreso de Jimmy Woo (Randall Park) y Darcy Lewis (Kat Dennings), así como la inclusión de Teyonah Parris como la versión adulta de Monica Rambeau.

“Hawkeye” - Fecha de salida: finales del 2021

Jeremy Renner vuelve a interpretar a Clint Barton, también conocido como Hawkeye, para entrenar a su sucesor Kate Bishop (Hailee Steinfeld) tras los eventos de "Avengers: Endgame". En una entrevista, Kevin Feige reveló que inicialmente este proyecto iba a ser una película.

“Moon Knight” - Fecha de salida: no revelada

Durante el D23 Expo Marvel anunció que está produciendo una serie relacionada a Marc Spector, también conocido como Moon Knight. Este personaje es un mercenario que cree ser el avatar del dios egipcio de la luna Khonshu y combate contra el crimen como parte de su misión. Curiosamente, este personaje sufre de un trastorno de múltiple personalidad.

“Ms. Marvel” - Fecha de salida: no revelada

En el mismo evento se anunció que se está trabajando en una serie protagonizada por Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, una heroína con raíces pakistaníes y con el poder de alterar el tamaño de su cuerpo. A pesar de haber aparecido por primera vez en agosto de 2013, Khan es extremadamente popular entre los fanáticos de Marvel. La comediante Bisha K. Ali ("Sex Eductaion", "Four Weddings and a Funeral") estará a cargo del proyecto y escribirá el guión.

“She-Hulk” - Fecha de salida: no revelada

La última serie que se anunció en el D23 Expo fue una enfocada en Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk. Walters es una abogada que recibe poderes similares a Hulk tras recibir una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner.