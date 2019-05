"Game of Thrones": Elizabeth Olsen reveló que hizo una audición para el papel de Daenerys

El personaje de Daenerys Targaryen no siempre estuvo relacionado a Emilia Clarke. Elizabeth Olsen, la actriz estadounidense de 30 años, reveló que hizo una audición para el papel de "Game of Thrones" hace algunos años.

En una reciente entrevista con el portal Vulture, Olsen —quien alcanzó la fama por interpretar a al personaje de Bruja Escarlata de Marvel— contó que audicionó para el rol cuando recién empezó a trabajar como actriz en Hollywood, hace aproximadamente 10 años.

"Cuando empecé a trabajar, hacía audiciones para todo. Me gusta hacerlo. Había olvidado que audicioné para interpretar a Khaleesi", indicó la artista.

Sin embargo, ella agregó que la audición fue una de las más raras de su carrera: "Fue la audición más incómoda que he tenido. [...] No sabían si quería que Daenerys tuviera un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: 'Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición'. Yo recuerdo esa".

A pesar del mal momento, Olsen asegura que es una gran fanática de "Game of Thrones". "Estoy tan metido en la serie que solo puedo pensar en Kit Harington. [...] Quiero decir, es como si él me hubiera lavado el cerebro", afirmó.