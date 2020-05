A pocos meses del final de “Modern Family”, nuevos detalles de la comedia de ABC salen a la luz. Craig T. Nelson iba a interpretar al jefe de familia Jay Pritchett en la serie, pero finalmente Ed O’Neill consiguió el papel. Las razones se deberían a ciertos problemas con las demandas salariales del actor de 76 años y el incidente que protagonizó años atrás con Fox News.

► Fred Willard: muere a los 86 años el actor estadounidense de “Modern Family" y “American Pie”

► Sofía Vergara es la nueva imagen de la línea de carteras de Dolce&Gabbana

Según el director de casting Jeff Greenberg, Craig T. Nelson habría solicitado un salario mayor al ofrecido. Este hecho fue narrado en el nuevo libro de Marc Freeman “Modern Family”, según Page Six. “Quería dinero estrella y no era un espectáculo estelar”, dijo Greenberg.

“Es un espectáculo en conjunto. Entiendo por su agente que lamentó su decisión. No me sorprende”, aseguró el director de casting en referencia al éxito que tuvo la serie con cada temporada. Tal es así que Ed O’Neill, quien finalmente tomó el papel de Jay Pritchett, pasó de ganar 105 mil dólares por episodio en la primera temporada a 500 mil dólares por episodio en las temporadas finales, según Deadline.

Los cocreadores de “Modern Family”, Christopher Lloyd y Steven Levitan, también estuvieron disgustados con la protesta del ganador del Emmy de 76 años, cuando afirmó en el programa de Glenn Beck en Fox News que no pagaría impuestos porque desaprobaba la gestión de los fondos públicos en ayuda social.

“Eso nos asustó, francamente”, dijo Levitan. “Había una falta de autoconciencia y compasión que nos preocupaba. En ese momento, todo lo que escuchamos es que Ed O’Neill era la persona más amable del planeta. Decidimos retirar la oferta y apostar por Ed”, contó.

Craig T. Nelson protagonizó previamente a Hayden Fox en la sitcom “Coach” (1989-1997), así como a Zeek Braverman en la comedia “Parenthood” (2010-2015). Actualmente, tiene un papel recurrente como el entrenador de béisbol Dale Ballard en la precuela de “Big Bang Theory”, “Young Sheldon”, que acaba de emitir su tercera temporada.

“Modern Family” concluyó su undécima y última temporada el 8 de abril con un final de dos horas visto por 7.3 millones de espectadores.

El libro de Marc Freeman de 528 páginas “Modern Family: The Untold Oral History of One of Groundbreaking Sitcoms de Television” se publicó el martes pasado.