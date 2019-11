El dibujo animado de culto “Rick and Morty” regresa este domingo 10 de noviembre para su cuarta temporada, llegando a nuestras pantallas tras dos años desde la emisión de “The Rickchurian Mortydate”.

El episodio "Edge of Tomorrow" se emitirá en los Estados Unidos a las 11:30 p.m. ET (11:30 p.m. en el Perú) en Adult Swim. Desafortunadamente todavía no hay información de cuando este episodio llegará a Latinoamérica.

La popular serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland sigue las aventuras de Rick Sanchez, un científico alcohólico, y Morty Smith, su perpetuamente neurótico nieto.

La llegada de la cuarta temporada de "Rick and Morty" ha sido muy esperada por sus fanáticos, sin embargo su regreso será corto, ya que según lo último anunciado solo se emitirán cinco episodios, en lugar de los habituales 10 por temporada.

Previamente los creadores Harmon y Roiland habían revelado que esta temporada tendría 10 episodios, lo que parece insinuar que esta temporada será partida en dos, con un tiempo de espera antes de que los episodios restantes sean emitidos.

Por más decepcionante que se a esta noticia, los seguidores de "Rick and Morty" pueden sentirse reconfortados que probablemente nunca tendrán que esperar tanto para la quinta temporada.

“Ya estamos trabajando en el nuevo lote. El plan siempre ha sido lanzarlos más rápido”, dijo Roiland en una entrevista reciente.

"Creo que es seguro decir sin temor a equivocarme que el tiempo entre la temporada 3 y 4 será el máximo y la última vez que la espera sea tanta que llegue al ridículo," agregó Harman. "No sé qué tan rápido podemos hacerlo, pero lo que sí sé es que nunca será tanto como ahora".

Adicionalmente, se sabe que Harmon y Roiland llegaron a un acuerdo con Adult Swim para crear 70 episodios más, así que en el futuro se tendrá muchas más aventuras de Rick y Morty.