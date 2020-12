Falta poco para el estreno de la temporada final de Shingeki no Kyoji, “Attack on Titan” en nuestra región, y los fanáticos se mantienen a la expectativa de lo que será el final. El manga de Hajime Isayama entró desde hace varios meses en su última etapa y por cómo avanzó la historia, no parece que todos los personajes tengan un final feliz.

El anime tendrá la misma suerte. Este mes de diciembre llegará la cuarta y última entrega del anime, que si bien aún no se sabe si estará dividida en dos partes, en algún momento llegará el desenlace del drama entre humanos y titanes. Como adelanto, se sabe que hará llorar a más de uno, prueba de ello es el testimonio de Yuki Kaji, quien da la voz a ‘Eren’.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de YouTube, Kaji se sinceró con sus seguidores y confesó que mientras ensayaba sus diálogos en la temporada final, no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Si bien el llanto podría ser de la emoción por despedirse del personaje o del popular proyecto, también podría adelantar que el destino de ‘Eren’ será más que trágico.

“Eren siempre está en mi corazón. Conseguí el guion de la última temporada, e incluso lloraba mientras ensayaba en casa. Cuando leí el manga, pude ver (la historia) objetivamente, pero cuando se trata de representarla, no puedo dejar de llorar”, manifestó.

“Me sentí deprimido, así que le envié mensajes a Isayama-sensei e intercambiamos mensajes varias veces”, añadió en relación a que, tras el llanto, se contactó con Hajime Isayama, creador de la serie.

La cuarta y última temporada de Shingeki No Kyojin fue realizada por MAPPA, luego de tres temporadas hechas en WIT Studio. El anime estrenará en Japón el 7 de diciembre.

VIDEO RECOMENDADO

Anuncio de la temporada 4 “Attack on Titan”

Shingeki no Kyojin | Anuncio de la temporada 4 "Attack on Titan"