¿"You" tendrá temporada 2 en Netflix?

“You” es una serie basada en novela homónima de Caroline Kepnes que sigue a un brillante gerente de librería que se cruza con una aspirante a escritora. Al utilizar Internet y las redes sociales como sus herramientas para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella, lo que parecía un enamoramiento encantador se convierte en una obsesión desmedida que llevan al protagonista a eliminar silenciosamente y estratégicamente todos los obstáculos, y personas, en su camino.

Esta serie creada por Greg Berlanti y Sera Gamble comenzó a emitirse en Estados Unidos el 6 de septiembre de 2018 a través de Lifetime, pero el 26 de julio de 2018, antes de su estreno, el canal de televisión anunció que había sido renovada para una segunda temporada.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 2018, se anunció que la segunda temporada de "You" se trasladaría a Netflix, y que la primera entrega de 10 episodios estará disponible a partir del 26 de diciembre.

Sobre lo que representa este cambio el cocreador y coshowrunner Sera Gamble dijo en una entrevista con Vulture que “el show se mantendrá fundamentalmente el mismo. Sí, podemos llevar algunas cosas al siguiente nivel, pero creo que hemos estado contando la historia que nos proponemos contar. Este es el nivel exacto en el que queremos estar en la segunda temporada. Y mudarse a Netflix no se convertirá repentinamente en algo loco para todos, en el que solo hacemos lo más impactante una y otra vez en cada episodio. Realmente no hacemos cosas impactantes por su propio bien en este programa. Estamos contando una historia y estamos pensando mucho en cada movimiento que hace Joe Goldberg. Aunque no tener que contar la cantidad de veces que decimos, la palabra "joder" será divertida”.

¿QUÉ SUCEDE EN LA PRIMERA TEMPORADA DE “YOU”?



La primera temporada de "You" terminó cuatro meses después de que Beck (Elizabeth Lail) muriera luego de que su intento de escapar de la jaula, en la que Joe (Penn Badgley) la mantenía encerrando a Joe, fracasara.



En la última escena se muestra a Joe está trabajando en su librería cuando una mujer entra y él se acerca a ella con la intensión de seducirla, pero cuando ella se quita la capucha y las gafas de sol, se revela que se trata de Candace, la mujer que aparecía en sus flashbacks y que creíamos muerta.

"Hola conejito", le dice Candace, mientras un sorprendido, Joe dice: "estás ...". ¿Viva? Sí ", lo interrumpe ella para agregar:" Así que creo que tenemos algunos asuntos pendientes de los que hablar ".

¿Candace será parte de la segunda temporada de "You"? (Foto: Netflix) ¿Candace será parte de la segunda temporada de "You"? (Foto: Netflix)

¿”YOU” SUCEDERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA?



Según Deadline, la segunda temporada de “You” seguirá al asesino mientras se muda a Hollywood para construir una nueva vida para sí mismo mientras busca de nuevo el amor. Mientras el final de la primera entrega de “You” sugiere que la próxima temporada se enfocará en una batalla entre Joe y Candace, que podría hacerle pagar por sus crímenes, incluido el asesinato de Beck, Benji Ashby III (Lou Taylor Pucci) y Peach Salinger (Shay Mitchell).



Aunque la segunda temporada seguirá la novela “Hidden Bodies” de la autora Caroline Kepnes, dicho libro no da muchas pistas de lo que se verá en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.

“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble a Vulture.

Sobre la decisión de traer de vuelta a Candace, la showrunner Sera Gamble dijo a The Hollywood Reporter: "Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado y que cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho cuanto más sabían de Joe a lo largo de la temporada. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje tan sustancial e interesante".

¿Qué pasará con Joe en los nuevos episodios de "You"? (Foto: Netflix) ¿Qué pasará con Joe en los nuevos episodios de "You"? (Foto: Netflix)

“Candace tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella, y ella no se siente tan caritativa con Joe”, contó a Vulture.

Por otro lado, agregó a THR: "el Dr. Nicky está en la cárcel y él está protestando ardientemente por su inocencia. Es demasiado pronto para decir definitivamente si John Stamos regresará en la segunda temporada, pero hemos estado hablando mucho sobre el personaje y estamos emocionados de seguir contando esa historia".