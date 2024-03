Karina Borrero anunció que, tras dos años frente a la pantalla, se retira definitivamente de ‘Arriba Mi Gente’. Entre lágrimas se despidió de sus compañeros y de los televidentes, a quienes agradeció por acompañarla durante esta etapa.

“Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción”, dijo.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por esta familia que he formado. Cierro un ciclo llena de ilusión, llena de cariño y desafíos por delante, que comenzaron hace dos años cuando Latina TV me dio la oportunidad de hacer un programa diferente”, añadió.

Según indicó, su decisión de retirarse del programa se debe a que se enfocará en algunos proyectos personales y profesionales. Pese a que no dio detalles de qué se trata, todo indica que Karina continuará en otro espacio televisivo del mismo canal.

“Cierra un ciclo para crecer, ojalá me sigan acompañando en mis proyectos, ojalá me sigan acompañando en esta nueva etapa de mi vida y que sigan recordando que, sobre todas las cosas, hice este programa con tanto amor y con tantas ganas de transmitirles alegría. Me voy a quedar con las ganas de traer (a su hija), así que un día me invitarán por aquí”, mencionó.