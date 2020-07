"Al fondo hay sitio": 5 razones para extrañar a doña Nelly

"Al fondo hay sitio" ya había mantenido a su público en vilo coqueteando con las posibles "muertes" de Peter, Grace, sin embargo, nadie imaginó que los guionistas de la serie algún día se animarían a acabar con uno de sus personajes principales. Anoche, ante la decisión de Irma Maury de renunciar a la producción, la historia dio un giro inesperado y mostró cómo la matriarca de los Gonzales pasaba a mejor vida por la emoción de descubrir que se había sacado el premio máximo de la lotería.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y, a través del hashtag #DoñaNelly, muchos de los seguidores de la teleserie expresaron su pesar por la despedida de un personaje que había estado desde el primer capítulo del programa. ¿Por qué se extrañará a doña Nelly? Aquí cinco razones:

1.- PORQUE ERA LA ÚNICA QUE PODÍA HACERLE LA PELEA A FRANCESCA MALDINI

La rivalidad entre los Gonzales y los Maldini es, desde que empezó "Al fondo hay sitio", el eje que soporta la historia. Las peleas entre la familia emergente y la familia de abolengo estaban representadas básicamente en dos personajes: Nelly Camacho y Francesca Maldini. Inolvidables han sido las discusiones que han protagonizado estas dos mujeres en los cinco años que el programa lleva al aire y, en las últimas temporadas, también de antología han sido sus intentos por hacerse amigas. Vamos, ahora que no está doña Nelly, quién hará rabiar al personaje de Yvonne Frayssinet llamándola "Francisca" y recordándole una y otra vez que le cambió el nombre a su única nieta.

2.- PORQUE PONÍA MANO DURA EN CASA DE LOS GONZALES

Doña Nelly era la que llevaba los pantalones en la casa de los Gonzales, y eso desde el principio de los tiempos de "Al fondo hay sitio". Basta recordar que llegaron a Lima por decisión de ella y que no hacían nada si no pasaba por su aprobación. Ahora que ya no está, ¿quién le hará el 'corralito' a Teresita (Magdyel Ugaz) para que esté con un "hombre de bien"?, ¿quién pondrá en su lugar a Tito (Lazslo Kovacs) cuando quiera tomarse más licencias de las debidas?, ¿quién le recordará a Pepe (David Almandoz) que debe darse cuenta de que ya no es un chiquillo y debe pensar en su futuro? y, ahora más que nunca, ¿quién controlará a Nicolás (Andrés Wiese) para que sea un buen padre?

3.- PORQUE ERA EL AMOR VERDADERO DE DON GILBERTO

Doña Nelly no será la esposa de ensueño para muchos, pero para don Gilberto (Gustavo Bueno) vaya que lo era. No importaba cuántos apodos le pusiera y cuántas veces le resondrara frente a todos, don Gil siempre recordaba lo mucho que amaba a su "palomita". Y la situación también se daba a la inversa. Por más dura que pareciera doña Nelly, también podía romper en llanto por amor. Basta con recordar la vez en que don Gil sufrió un infarto y doña Nelly fue a buscarlo a la clínica para recordarle, muy a su estilo claro está, que siempre estaría allí para él: "Cómo crees que te iba a dejar solo, viejo. Ni creas que te vas a librar de mí", le dijo.

4.- PORQUE HACÍA LOS DESNUDOS MÁS GRACIOSOS DE LA TELEVISIÓN

Algunas de las escenas más divertidas de doña Nelly en "Al fondo hay sitio" se han dado en el baño. Y es que la pequeña mujer ha tenido la mala suerte de ser encontrada en situaciones incómodas en más de una ocasión. La primera de ellas ocurrió cuando Nicolás se había mudado a casa de los Gonzales exiliado por su romance con Grace. Al ingresar al baño, se topó con una imagen que nunca olvidara: doña Nelly saliendo de la ducha completamente desnuda. Esta escena funcionó tan bien que se convirtió en un gag que hará falta a partir de ahora:

5.- POR SUS CANCIONES DEL AYER

Finalmente, y pese a lo desentonada que podía ser en algunas ocasiones, sería una mentira decir que no te causaba siquiera un poco de gracia cuando doña Nelly aparecía por alguno de los recovecos de la casa de los Gonzales cantando el clásico "Se llamaba Charly..."

Y tú, ¿qué extrañarás de doña Nelly en “Al fondo hay sitio”?