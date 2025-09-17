Luego del inesperado anuncio del productor Marco Díaz sobre la inminente búsqueda de una nueva conductora para ‘MQM’, María Pía Copello decidió pronunciarse sobre los rumores de su salida del magazine.

En conversación con América Espectáculos, la presentadora confesó que está viviendo días cargados de emociones. “Es una semana un poco difícil por más que me vean sonriendo, contenta porque hay un público que me ha abierto la puerta de sus hogares” , expresó.

Sin embargo, prefirió no confirmar si seguirá en América Televisión. “No te puedo decir más. Son cosas que están pasando, pero ya lo diremos en la semana”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un adiós definitivo.

Mientras tanto, las especulaciones sobre su reemplazo no cesan. Tula Rodríguez, Laura Huarcayo y Maricarmen Marín son algunas de las figuras que suenan como sucesoras. Incluso, el martes 16 de septiembre, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez participaron en un supuesto casting en vivo para acompañar a Carlos Vílchez y Mario Hart.

Entre bromas, Copello reveló que le dolió ver que su productor ya está pensando en otra figura. “ Lo que sí me ha afectado y me duele el corazón es que ayer, apenas se difundió la noticia, él subió un video de la ‘Carlota’ y escribió que se busca conductora. Cuando le pregunté quién sería, fue donde Tula para darle un beso en la mejilla”, contó entre risas.

Por ahora, el futuro de María Pía sigue siendo incierto, pero su mensaje confirma que algo está a punto de cambiar en ‘Mande quien mande’.