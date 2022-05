El productor de televisión, Ricardo Morán, no tiene problemas en responder todas las curiosas preguntas de sus seguidores en redes sociales y este caso no fue diferente.

Y es que una de sus seguidores le preguntó: “¿Por qué les dices hijes a tus hijos?”. De inmediato, Morán explicó que no llama así a sus hijos, sino a los hijos de todos para se sientan incluidos.

“Yo no les digo hijes a mis hijos, les digo hijes a los hijes de todes y la razón es porque no sé con quién estoy hablando, es decir, tú podrías querer que te diga señor, señorito, joven, señorita, señora o no te identificas con ninguna de esas categorías y eres no binario”, señaló Ricardo Morán.

“Como te tengo respeto y no quiero clavarte una identificación que no es tuya, digo hijes que no afecta a nadie porque allí están todes. Además, también porque los homofóbicos se molestan”, agregó el productor TV.

¿Quiere tener más hijos?

Ricardo Morán no descartó agrandar su familia y contó que sí le gustaría siempre y cuando pueda darle la calidad de vida que hoy gozan sus hijos.

“Sí, sí los tendría. Si pudiera, va a sonar fuerte esto, pero si pudiera afrontar el costo del proceso, nuevamente... Sobre todo, el costo de darles una buena vida como la que tienen Catalina y Emiliano”, expresó.