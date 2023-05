2 / 6

Si estás buscando una comida sabrosa y abundante a precios asequibles, The Halal Guys es una opción que no puedes dejar pasar. Con varias ubicaciones en la ciudad, este popular puesto de comida callejera ofrece platos de pollo o carne de ternera a la parrilla, servidos con arroz, ensalada y la emblemática salsa blanca. Sus porciones generosas y precios razonables lo convierten en un lugar ideal para saciar tu apetito sin gastar demasiado. (Foto: The Halal Guys).