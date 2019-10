Te traemos cinco planes viajeros de acuerdo a la experiencia que deseas vivir junto a tu persona favorita. Toma nota de los puntos imperdibles de cada destino.



RELAX EN LAS PLAYAS DE TAILANDIA

“En el mar, la vida es más sabrosa”, dice una conocida canción. Y si se trata de playas asiáticas, el placer y la tranquilidad están asegurados. A 150 km de Bangkok, la capital de Tailandia, se encuentra la ciudad de Pattaya. Ahí hay tres balnearios: Pattaya Beach, Jomtien y Naklua. Los dos últimos son los más recomendables por su ambiente apacible, aguas turquesas y arena dorada. Además, en ambos se ofrecen los famosos masajes tailandeses. Por otra parte, en la isla de Koh Samed -popular por su arena blanca y fina, y por la abundante vegetación que la rodea- pasarán unos días relajantes en Ao Nuan, un balnerario poco explorado en el que pueden alquilar hamacas por menos de US$2. Otra alternativa de disfrute es Ko Lan, una isla desierta de mar cálido que llega hasta las rodillas. Finalmente, la isla de Koh Kradan y sus balnearios Paradise y Oa Nieng constituyen oasis calmos y perfectos para bucear y admirar los arrecifes llenos de color en el fondo del mar.

¿Cómo llegar?

Hay vuelos a Bangkok de código compartido que hacen dos escalas vía

United Airlines y All Nippon Airways desde US$1.630.



¿Dónde alojarte?

D Varee Jomtien Beach (cuatro estrellas) tiene habitaciones matrimoniales con vista al mar desde US$65. El precio incluye

desayuno bufet. En el resort Veranda Residence Pattaya, en cambio, un cuarto de 35 m² con sala de estar vale US$217.

CULTURA: TRUJILLO MILENARIO

Quienes deseen conocer más sobre nuestros antepasados y explorar las civilizaciones preíncas, deben visitar la capital de La Libertad. Parada obligatoria: el Museo de Huacas de Moche (boleto: S/10), que acoge las fantásticas huacas del Sol y de la Luna. Ambas de la cultura Mochica y con más de 1.500 años de antigüedad. El primer monumento sirvió como espacio administrativo, mientras que el segundo fue un escenario ceremonial. El otro atractivo imperdible se halla a 5 km del centro de Trujillo. Nos referimos al complejo arqueológico de Chan Chan, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este comprende 10 ciudadelas amuralladas de adobe erigidas por los chimú. Las formas geométricas y de animales que se exhiben en las paredes son detalles que saltan a la vista. La entrada cuesta S/11 y permite ingresar a la huaca Arco Iris, un importante sitio ceremonial de la cultura Chimú, rodeado por paredes de adobe de más de 10 m de alto con relieves antropomorfos, de serpientes y dragones.



¿Cómo llegar?

Viaja en Sky Airline desde US$61 o con Latam desde S$84. ¿Prefieres ir en bus? El pasaje en Civa está desde S/50 y en Oltursa desde S/70.



¿Dónde alojarte?

Una habitación doble estándar en Las Palmeras Inn cuesta S/91 e incluye desayuno americano. Si buscas un hotel cinco estrellas, el cuarto para dos personas en el Costa del Sol Wyndham Trujillo

lo encuentras a S/265 con desayuno bufet.

PURO ROMANCE EN LA ISLA DE TAQUILE

Contemplar juntos el amanecer y la inmensidad del lago Titicaca, en Puno, no tiene precio. La isla de Taquile es una excusa para desconectarse, literalmente, de todo, pues allí no llega la señal de Internet. Su punto más alto está a 4.050 m.s.n.m., tiene poco más de 2.000 pobladores y carece de hoteles. Por eso algunas familias se han organizado para acoger a los turistas y darles una experiencia vivencial. ¿En qué consiste la travesía? Tu persona favorita y tú realizarán las actividades cotidianas de los taquileños. Dado que ellos se dedican esencialmente al tejido, les enseñarán sus técnicas para elaborar hilos y tintes naturales, así como trucos para tejer en telar. Pero no solo eso. Podrán fotografiarse con sus coloridas vestimentas típicas y el lago de fondo. También, gozar del balneario de Taquile: un paraíso de arena blanca casi inhóspito. Es decir: ideal para dos. No olviden llevar una sombrilla.



¿Cómo llegar?

Latam vuela a Juliaca desde US$96. Para ir a la isla aborda un bote en

el puerto de la ciudad de Puno. El ticket de ida y vuelta cuesta S/25 y

es válido por dos semanas.



¿Dónde alojarte?

El comunero Héctor Huatta brinda hospedaje, tres comidas y actividades tradicionales por S/70 por día y por persona. Informes al 9883-94950. Por otro lado, la familia Celso ofrece hospedaje (a

cuatro cuadras de la plaza principal) por S/115. Incluye desayuno. Llama al 9772-23380.

ÁMSTERDAM DE JUERGA

No puede faltar una opción para las parejas que quieren ir de copas y de rumba. En la moderna capital de Holanda la vida nocturna nunca acaba. Entre los puntos para entrar en ambiente y beber unos tragos figura la plaza de Rembrandtplein. Por las áreas aledañas verán varios pubs tradicionales, como The Three Sisters y St. James’s Gate. También, el bar irlandés Mulligans. Sigan amenizando la noche en el ajetreado barrio de Ledseplein, de atmósfera bohemia, con teatros y arte al aire libre. La sala de conciertos Paradiso, el santuario de la música alternativa, realiza eventos a diario y la entrada vale desde US$20. Entre los templos de la cerveza destacan Dan Murphy y Hoopman. ¿Y las discotecas? Vayan sí o sí a Melkweg: organizan fiestas latinas, de música típica holandesa y de rock. Ahora bien, el clásico Barrio Rojo y sus luces de neón es un clásico. The Black Tiger, Temple Bar y Red Light son algunos bares de esta zona a los que vale la pena ingresar.



¿Cómo llegar?

Aterriza en Ámsterdam desde US$813 con el vuelo compartido de Latam y Lufthansa.



¿Dónde alojarte?

En West Side Inn (situado a 1 km del World Fashion Centre), un hotel

de tres estrellas. La noche para dos personas: desde US$97. ¿Algo más lujoso? La habitación matrimonial de 22 m² con vista a la ciudad de

Hampton by Hilton cuesta desde US$245. Incluye desayuno bufet.

AVENTURA EN LOS ALPES SUIZOS

A aquellos que gustan del riesgo les sugerimos apostar por los paisajes alpinos de Europa. Una excursión a pie por las montañas Jungfrau, Mönch y Eiger del valle de Grindelwald, en la región de Oberland (Suiza), es la cita perfecta para los amantes del trekking, el ciclismo de montaña y la escalada. La ruta de aproximadamente 6 km (casi tres horas de caminata) se sitúa a más de 2.300 m.s.n.m. Por otro lado, la localidad de Mürren cuenta con cientos de kilómetros de pistas de esquí y senderos donde pasear en trineo al mismo tiempo que observan una hermosa panorámica de las montañas y los lagos. Por si esto fuera poco, en la zona de Lauterbrunnen tienen la posibilidad de volar en parapente todo el año. Los bosques de Wengen, la cordillera de Jungfrau y las distintas cascadas son algunas de las maravillas naturales que los sorprenderán desde el cielo.

¿Cómo llegar?

Con United Airlines arriba a Ginebra (Suiza) tras dos escalas y desde US$952. Otra opción es Lufthansa, desde US$995.



¿Qué hacer?

Un full day para practicar esquí (nivel principiante) en el complejo

turístico de montaña de Axalp, en Grindelwald, está a US$170.

No incluye alquiler de ropa para esquiar. Informes a info@grindelwald.swiss. ¿Quieren hacer parapente? La empresa Airtime brinda el servicio en la comuna de Lauterbrunnen. El tiempo de vuelo es de 15 a 20 minutos. Más información en airtime-paragliding.ch.