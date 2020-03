¿Eres un lector empedernido? ¿Buscas un nuevo pasatiempo? Aprovecha estos días de cuarentena para gozar de la amplia oferta de recursos culturales y educativos que cuatro bibliotecas ponen a disposición del público. Entre el material figuran textos, revistas, mapas, películas, audios y hasta líneas del tiempo.

Biblioteca Nacional del Perú

Se han digitalizado 17 mil publicaciones. Así, hallarás documentos históricos, investigaciones científicas, novelas, cartas, entre otros tipos de textos. Los autores de dichas joyas son varios: Ana Frank, Dante Alighieri, Garcilaso de la Vega, Ricardo Palma o el filósofo Pedro Zulen. También encontrarás archivos audiovisuales. Te recomendamos los videos de las celebraciones y costumbres peruanas en la década del 40.

Ingresa aquí: http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/

Biblioteca Digital de la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cuenta con libros, audios, películas, fotografías y mapas interactivos que datan del 8000 a.C. hasta el 2000. En total son poco más de 20 mil artículos. Uno de sus 2.195 títulos es “Crónica de caballeros con armadura” (1410) de la italiana-francesa Christine de Pizan. También hay 1.067 diarios y revistas como “Layla”, la primera revista para mujeres que se publicó en Irak el 15 de enero de 1924. Por otro lado, posee 47 filmes acerca de eventos históricos (ejemplo: I Guerra Mundial) y 47 grabaciones de sonido entre las que resalta el testimonio de Fountain Hughes, un exesclavo que obtuvo su libertad al término de la Guerra Civil de Estados Unidos (1865).

Ingresa aquí: wdl.org/es/

Biblioteca Virtual de la Universidad Complutense de Madrid

Te toparás con una colección de 130 mil libros de distintos temas: arte y arquitectura, ciencias biológicas y de la salud, filosofía y religión, música, danza, teatro y cine, por citar algunos. De modo que si estás trabajando en tu tesis, realizando una investigación académica o simplemente deseas profundizar en conocimientos específicos, he aquí la fuente. Ahora bien, si lo tuyo es el sétimo arte te sugerimos leer “European cinema: face to face with Hollywood” (2005), de Thomas Elsaesser. Pero si prefieres la filosofía te aconsejamos “Rational woman: a feminist critique of dichotomy” (1999) escrito por Raia Prokhovnik.

Ingresa aquí: biblioteca.ucm.es/librose

Project Gutenberg

En 1971, el escritor, empresario y filántropo estadounidense Michael Stern Hart fundó el proyecto Gutenberg. Gracias a ello, ahora puedes descargar más de 60 mil títulos. Entre los más populares están “Orgullo y Prejuicio” (1813), de Jane Austen; “Metamorfosis” (1915), de Franz Kafka; y “La Ilíada” (1899), de Homero. Únete a esta iniciativa y disfruta de la literatura. Dato final: en un solo día puede haber más de 200 mil descargas.

Ingresa aquí: gutenberg.org/

The Europeana Collections

Se trata de un portal y base de datos digital financiado por la Unión Europea. Recopila más de 50 millones de publicaciones y archivos musicales y gráficos, lo que significa que hay de todo para todos los gustos. Ingresa a la web y aprende de temas diversos: la historia de la moda del Viejo Continente, el origen del denim y el jean en el siglo XIX o los detalles de la Copa Nadal de Barcelona.

Ingresa aquí: europeana.eu/portal/es

