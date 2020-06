El miedo al envejecimiento es uno de los patrones más comunes en nuestra sociedad, esa incertidumbre de no saber que nos depara el futuro, pero además, cómo será nuestra apariencia física en unos cuantos años. Ante los primeros signos de que nos estamos haciendo mayores, tendemos a buscar una alternativa para poder cubrirlos, y el cabello no es la excepción, específicamente, nos referimos a las famosas canas.

►¿Qué medidas debemos adoptar para evitar que el coronavirus permanezca en nuestro cabello?

►Cómo reparar las puntas abiertas sin la necesidad de cortar el cabello

Para algunas personas este tema es de suma importancia, sobre todo, en el caso de las mujeres, ya que de alguna u otra manera como sociedad, hemos ido construyendo ciertas creencias y estereotipos en torno a las mujeres con cabellos entre grises y blancos, como alguien descuidada, que aparentan más edad de la que tienen o que son menos atractivas que una rubia o morena.

¿Por qué la gente odia las canas? Pero no cualquiera, sino las que nos salen a las mujeres. En inglés hay un término para referirse a esos hombres atractivos de cabello gris, como Richard Gere o George Clooney, silverfox (zorro plateado). En castellano se habla de “pelo plateado” para describir a estas atractivas melenas masculinas. Para las mujeres no existe ninguna palabra ni expresión que defina de forma positiva la aparición de las canas. Se identifican únicamente con la vejez; no con la sabiduría, el sex appeal, la experiencia o simplemente el color.

Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad, puesto que hay muchas mujeres alrededor del mundo que saben lucir unas cabelleras canosas muy hermosas y que saben llevarlas con mucha actitud y personalidad, imponiendo un estilo clásico, el cual podría considerarse como una opción elegante y sofisticada.

Ese mensaje ha calado tanto en la sociedad que da igual cuándo aparezcan esas canas; Sarah Harris, editora de la edición británica de la revista Vogue y poseedora de una de las melenas grises más bonitas jamás vistas, reconoce que las suyas empezaron a salir cuando contaba con tan solo 16 años. No, no siempre son un claro indicativo de que nos acercamos a la tercera edad.

Cabe señalar que, tras el cierre de los centros de belleza y peluquerías, debido a la actual pandemia del coronavirus, muchas personas se han visto imposibilitadas de pintar sus cabellos, lo cual podría llegar a generar cierta inseguridad e incomodidad en ellas; no obstante, hay algunas que no han temido mostrarse tal cual y respetar a la naturaleza de su cabello, abrazando y aceptando por completo el hecho de que tienen canas.

-LA REINA LETIZIA-

A pesar de la emergencia sanitaria, la monarca continúa con sus deberes reales. Durante este periodo, se han dado a conocer distintas imágenes de la reina Letizia trabajando desde la comodidad de su oficina con un estilo bastante casual; sin embargo, lo que ha llamado más la atención de todo el mundo, es como ella ha optado por dejar sus canas libres en su melena castaña.

Hace unos días, la royal mantuvo una videoconferencia con la Fundación CERMI, a raíz de la crisis por el COVID-19, y entre los tonos claros de su melena se pueden percibir algunas zonas blancas, sobre todo, a la altura del flequillo.

-SALMA HAYEK-

La naturalidad está siendo la apuesta de Salma Hayek estos días. Empezó mostrándose sin maquillaje en su cuenta de Instagram y más tarde enseñó sin ningún pudor sus canas. “Siéntete orgullosa de tus raíces”, escribió la actriz mexicana de 53 años.

-HILARIE BURTON-

La actriz Hilarie Burton, de 37 años, también se ha sumado a esta tendencia de mostrar su pelo al natural. “Una línea plateada está creciendo literalmente en mi cráneo. Dedicado a todos nuestros trabajadores que se encuentran en primera línea y están demasiado ocupados para teñirse el cabello. Estoy dejando crecer mis raíces en solidaridad con ustedes", escribió en su cuenta de Instagram, donde quiso agradecer la labor de los trabajadores sanitarios.

-KEVIN HART-

En esta lista de famosas se suma un hombre. Porque a ellos también les salen canas. Kevin Hart, de 40 años, ha desvelado que algunas zonas de su cabello ya son grises. “Siempre he tenido un montón de canas, solo que me teñía el pelo con frecuencia”, ha explicado el actor que, como ahora no está trabajando, ha decidido dar un respiro a su cabello.

VIDEO RECOMENDADO

Alopecia: ¿Cuál es el mejor tratamiento para la caída del cabello?

Alopecia: ¿cuál es el mejor tratamiento para la caída del cabello?

TE PUEDE INTERESAR

·Los colores fantasía son la tendencia de pelo durante esta cuarentena

·¿Cómo cuidar la piel en tiempos del coronavirus?

·Salud y belleza: descubre los beneficios de los aceites naturales para la piel y cabello

·Conoce los beneficios del aceite de jojoba y luce una piel y cabello más radiante

·Los cortes de cabello que son tendencia este otoño 2020 y con los que lograremos un cambio de look