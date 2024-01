7 / 12

Los zapatos de Viani Milano son fabricados en un taller tradicional del norte de Italia con técnicas perfeccionadas desde hace cientos de años, su línea de slippers friulanas y Mary Janes están confeccionadas con terciopelos italianos de primera calidad y se presentan en una variedad de deliciosos tonos. Para una elegancia clásica siempre práctica. “Old world craftsmanship made for a modern girl on the go.” Marca de la peruana Sofia Lombardi. (Foto: Difusión).