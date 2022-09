1 / 6

Mañana por la noche el Estadio Nacional vibrará al ritmo de 'The Scientist', 'Viva la Vida', 'Clocks' y muchos más temas de la aclamada banda Coldplay. El concierto que contará con dos fechas es uno de los más esperados del año. ¿Estás tan emocionada que no sabes que ponerte? Aquí te dejamos cinco opciones infalibles para que disfrutes esta noche al máximo con un look para recordar. (Fotos: Getty Images | @sofiamcoelho).