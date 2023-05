Parece que Kim Kardashian ha encontrado su nuevo tipo ideal: nerds. Luego de haberse reencontrado en la alfombra roja de la Met Gala con su último ex novio, Pete Davidson, la influencer y empresaria decidió hacerle un guiño a su soltería y a un potencial nuevo objetivo amoroso durante un juego de baloncesto de Los Lakers en Los Ángeles nada menos que con su mejor arma, su look. Una sencilla camiseta básica con una curiosa frase estampada bastó para causar tremendo revuelo viral en redes sociales.

Por segunda vez en menos de una semana, Kim Kardashian asistió a un juego de baloncesto entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers en la Crypto.com Arena en L.A. para apoyar a Tristan Thompson, el ex esposo de su hermana Khloé. Como si estuviera en un desfile de modas, Kim se sentó en primera fila para alentar y ver el partido de cerca. Decisión que no pasó desapercibida para nadie, pues llamó la atención de todo el mundo al llevar un sencillo atuendo con un aparentemente poderoso mensaje.

“ Amo a los nerds ” (I Love Nerds) fue la frase que convirtió a la básica camiseta blanca en una prenda ‘statement’ que podría insinuar que Kim está lista para buscar el amor en un nuevo tipo ideal. Con un pasado lleno de productores musicales, estrellas de TV, deportistas, raperos y comediantes; la fundadora de Skims parece querer darle una nueva oportunidad a un sector que aún no ha conquistado al llevar esta camiseta que rápidamente se volvió viral.

(Foto: IG @justjared)

Se trate de una declaración de amor, una estrategia mediática o simplemente una elección de moda; lo cierto es que Kim Kardashian volvió a convertirse en tendencia gracias a este básico look en el que combinó la camiseta estampada de cuello rasgado con jeans Balenciaga claros, de tiro alto y también rasgados (prenda que parece haber repetido del guardarropa del año pasado), sandalias de tacón aguja, un pequeño bolso en rosa pastel, anillos dorados y tres capas de collares del mismo tono compuestas por dos cadenas chunky y una cruz colgante.

Como toque final, lució su clásico maquillaje de ojos ahumado, labios ligeramente rosados y una cabellera negra sujetada hasta el milímetro por una cola alta. Al lado de la diseñadora de modas fundadora de la marca STAUD, Sarah Staudinger, quien también llevo un atuendo casual (compuesto por un top strapless de tiro largo, pantalones a la cadera a juego y botas en punta) y más tarde mamá Kris Jenner (quien lució un total look negro con las zapatillas Nike Kobe 4 Protro “Mambacita” inspirada en Gigi Bryant); Kim Kardashian pasó un emocionante momento mientras se mostraba atenta a cada minuto del juego.

Si bien la estrella ya ha salido con jugadores de baloncesto en el pasado, con este look parece haber dejado en claro que no está interesada en ellos (de igual forma ya se había mofado del historial amoroso de Kendall al usar una divertida camiseta estampada, “Kendall’s Starting Five,” con el rostro de ella y el de sus ex novios de la NBA durante el tráiler de la tercera temporada de “The Kardashians”).

A Kim le gusta divertirse con las camisetas estampadas y parece que esta con la que le declara su amor a los nerds no es la excepción.