Faltan pocas horas para el Miss Perú 2023, el certamen de belleza que coronará a nuestra próxima reina, quien será la sucesora de Alessia Rovegno. Es bien sabido que quien gane este concurso será nuestra representante en el certamen de belleza más grande del mundo: el Miss Universo, donde más de 80 mujeres de diferentes partes del mundo se reúnen para llevarse la máxima corona a su país. En el Perú solo una mujer pudo traer el título a casa, ella fue Gladys Zender, quien a su corta edad de 17 años se coronó como Miss Universo 1957.

Ya era la sexta edición del concurso que premia a la mujer más bella del universo, y hasta el momento ninguna mujer latina había ganado el certamen, hasta que llegó Gladys Zender. La peruana, cuyo nombre completo es Gladys Rosa Zender Urbina, nació el 19 de octubre de 1939 en Loreto y es madre del galán de telenovela Christian Meier. La reina de belleza se convirtió en el orgullo de los peruanos en 1957, año que representó al país en Long Beach, California y dejó atrás a competidoras como Terezinha Goncalves (Brasil) y Sonia Hamilton (Gran Bretaña).

Gladys Zender se coronó como Miss Universo en 1957.

Al ganar la corona, Gladys Zender se convirtió en la primera (y última) peruana en ganar la máxima corona y desde ahí año tras año la organización del Miss Perú se esfuerza por mandar a la candidata más idónea para poder traer la corona de regreso. Recordemos que estuvimos muy cerca de la meta en el año 2020, donde Janick Maceta quedó como segunda finalista.

Sin embargo, cuando Gladys ganó la corona tenía tan solo 17 años, por debajo de la edad permitida para participar, esto generó bastante controversia, pero finalmente la peruana pudo quedarse con la corona. A raíz del triunfo, Zender se convirtió en toda una celebridad a nivel nacional, su recibimiento fue multitudinario e incluso Nicolás Westel y Alicia Maguiña escribieron canciones en su nombre, las cuales fueron interpretadas por los Troveros Criollos el mismo año que ganó el concurso de belleza. Asimismo, su gran belleza y fama la llevó a ser la protagonista de la primera portada a color de la revista Caretas.

Gladys se casó en 1965 con Antonio Meier y tuvo cuatro hijos, entre ellos el conocido actor Christian Meier. Actualmente la ex reina de belleza, tiene 83 años.

Gladys conoció al príncipe Juan Carlos

En el año 1958 el príncipe Juan Carlos tuvo una visita a Lima, en la que conoció a la Miss Universo Gladys en una cena ofrecida en su honor. ”El Rey Juan Carlos y yo entablamos una bonita amistad. Cuando se convirtió en rey, visitó en varias ocasiones Lima y ya, junto a mi esposo, Antonio, lo vimos cada vez que vino. Tuvimos la oportunidad de conversar muchas veces con él y recordar viejos tiempos. La última vez que lo vi fue en 2008, durante la cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, cuando mi marido ya era alcalde de San Isidro, el distrito financiero de Lima”, confesó Gladys en una entrevista.

¿Quién ganó el Miss Universo en el 2022?

La última ganadora del Miss Universo fue R´Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos. En medio de una polémica que aseguraba que la corona estaba comprada para ella, R´Bonney se coronó como la mujer más bella del Universo. En el segundo y tercer lugar quedaron Amanda Dudamel de Venezuela y Andreína Martínez de República Dominicana.

R´Bonney de 28 años en ese entonces, dio una gran respuesta en la ronda de preguntas. “Me gustaría ver un aumento en la edad porque tengo 28 años y esa es la edad más avanzada para competir. Y creo que es algo hermoso. Mi cita favorita es ‘si no ahora, ¿cuándo?’ Porque como mujer, creo que la edad no nos define. No es mañana, no es ayer, pero es ahora. El momento es ahora”, contestó.