Es muy común escuchar “mente sana en cuerpo sano”. Sin duda, esto refleja la importancia de mantener una salud integral, pues no es posible alcanzar un bienestar absoluto, sin tener una buena salud mental y física simultáneamente. En definitiva, se podría considerar como una relación bidireccional, ya que ciertos aspectos, como la alimentación pueden influir en nuestro lado emocional y viceversa. Por ejemplo, en un artículo publicado en la Harvard Review of Psychiatry se destacó que, diversos estudios han descubierto que las personas que comen muchos alimentos ricos en nutrientes reportan sentir menos depresión y mayores niveles de felicidad y bienestar mental.

“La salud mental es compleja, definitivamente, comer una ensalada no va a curar la depresión, pero puede ayudar mucho a levantar el ánimo y mejorar la salud mental, y puede ser tan simple como aumentar el consumo de plantas y alimentos saludables”, comentó Felice Jacka, directora del Food & Mood Center en la Universidad Deakin al diario The New York Times.

La comida y las emociones

En efecto, tenemos un ritmo de vida bastante acelerado, el cual puede llevarnos a adoptar hábitos poco saludables. Al no disponer de mucho tiempo, solemos comer alimentos ultrasaturados, los cuales no nos proporcionan los nutrientes esenciales que requiere nuestro organismo para un correcto funcionamiento, perjudicando a nuestra salud. Como expresaron en el portal virtual Psicología y Mente, ello puede tener un impacto importante en nuestro estado emocional, ya que el déficit nutricional puede repercutir en la forma que pensamos, sentimos y valoramos lo que ocurre a nuestro alrededor.

La conexión entre los alimentos y el estado de ánimo tiene un impacto significativo, ya que como han demostrado algunos estudios científicos, ciertos grupos como las proteínas son importantes para la producción de neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina, la cual se asocia a la energía y la concentración. Asimismo, ciertos carbohidratos complejos pueden aumentar la producción de serotonina, una hormona ligada al bienestar emocional y la felicidad.

Los frutos secos pueden liberar hormonas, como la serotonina, por lo que al consumirlos estos pueden impactar positivamente en nuestro estado de ánimo, proporcionándonos bienestar emocional.

¿Qué alimentos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo?

El medio Psicología y Mente nos plantea una lista de cinco alimentos que nos ayudan a levantar el ánimo, puesto que, gracias a estos alimentos, el cerebro logra tener una mayor agilidad, haciendo que nos sintamos más creativos, relajados y también felices.

Pasta

Básicamente, si llevamos una dieta rica en carbohidratos y baja en grasa, lograremos un mejor rendimiento intelectual, puesto que el cerebro se nutre de glucosa. Además, este tipo de alimento ayuda a reducir los niveles de ansiedad y depresión, teniendo un impacto positivo en el estado de ánimo.

Frutos rojos

Esta clase de alimentos son muy beneficiosos para el estado emocional y el organismo en general, por ejemplo, la cereza tiene propiedades antiinflamatorias, las cuales son ideales para combatir el mal humor, el estrés y la ansiedad.

Frutos secos

Sin duda, son una excelente fuente de magnesio, el cual ayuda a regular los nutrientes del organismo, pero también contribuye a que se produzca la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Adicionalmente, al tener un alto contenido de vitamina E, estimula las neuronas que nos mantienen despiertos y alertas.

Té negro

Esta famosa bebida es el aliado ideal para contrarrestar los niveles de estrés, pues estimula el sistema nervioso central y relaja los músculos.

Chocolate negro

En pequeñas dosis y con moderación, el chocolate negro puede ser una fuente de felicidad; sobre todo, ante situaciones que nos generan mucho estrés y mal humor. Este manjar nos proporciona bienestar, dado que el cacao fomenta la liberación de endorfinas en el cerebro, generándonos sensaciones del placer.

Es fundamental tratar de mantener una alimentación balanceada y variada, pues nos permitirá obtener todos los micro y macronutrientes que necesitamos para desempeñarnos y sentirnos muy bien. Además, es importante siempre consultar con un especialista en nutrición, quien será la persona encargada de guiarnos en nuestra alimentación según nuestras necesidades y objetivos.

