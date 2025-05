En un mundo cada vez más obsesionado con la juventud eterna, el bienestar y la optimización del cuerpo, el resveratrol ha emergido como uno de los suplementos más prometedores —y también más controversiales— de los últimos años. Extraído principalmente de la piel de las uvas, este compuesto ha pasado de los laboratorios a las redes sociales, captado la atención de entusiastas del biohacking, personas interesadas por el envejecimiento y consumidores en busca de fórmulas “naturales” para mantener su vitalidad y prolongar su salud.

Lo que alguna vez fue simplemente un antioxidante de interés académico, hoy se promociona como una molécula capaz de ralentizar el envejecimiento, mejorar la función celular y proteger al organismo del deterioro asociado al paso del tiempo. Pero, como suele suceder con los productos que ganan fama de “milagrosos”, su creciente popularidad no siempre va acompañada de suficiente evidencia científica en humanos.

Según explicó Vivian Gelle, nutricionista y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola a Bienestar, este fenómeno responde a una motivación clara: “Este grupo de personas, especialmente jóvenes o interesadas en la prevención, busca evitar el deterioro de la salud asociado al envejecimiento. A través del consumo de determinados compuestos o alimentos, intenta optimizar la longevidad, mejorar la salud mitocondrial, prevenir enfermedades crónicas desde edades tempranas, reducir la inflamación y potenciar el rendimiento cognitivo”.

Pero, ¿estamos realmente ante un suplemento útil, respaldado por estudios sólidos, o ante otro producto con más marketing que fundamentos científicos?

¿Qué es el resveratrol?

El resveratrol es un compuesto que se encuentra de forma natural en ciertos alimentos, como la cáscara de la uva, los arándanos, las frambuesas, las moras, el maní y el vino tinto. Como mencionó la nutricionista, pertenece al grupo de los polifenoles, conocidos por su potente acción antioxidante, y se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, neuroprotectoras y antienvejecimiento.

Por su parte, la endocrinóloga Sonia Pérez, de la Clínica Ricardo Palma, señaló que la suplementación con este compuesto ha mostrado ciertos efectos positivos en personas con síndrome metabólico, diabetes tipo 2 o hígado graso, como la reducción de la presión arterial, la mejora del perfil lipídico—especialmente de los triglicéridos— y la regulación de la glucosa e insulina en ayunas.

Este compuesto antioxidante se encuentra en la piel de la uva, los arándanos, las moras o el vino tinto. Consumirlo a través de alimentos es más seguro, aunque en dosis más bajas que en suplementos.

No obstante, el doctor Carlos Guerreros, médico endocrinólogo de Clínica Internacional, advirtió que, si bien se han propuesto múltiples beneficios del resveratrol, la evidencia clínica en humanos sigue siendo limitada. “La mayoría de los estudios se han realizado in vitro o en modelos animales, y aún no se han replicado consistentemente en personas. Por ello, entidades médicas como la Endocrine Society consideran que los resultados actuales no son concluyentes”.

¿Qué diferencias hay entre consumir resveratrol a través de alimentos o en suplementos?

Consumir resveratrol a través de los alimentos ofrece una opción más segura y completa, ya que, además del propio compuesto en sí, se obtienen otros nutrientes y antioxidantes beneficiosos para la salud. De acuerdo con Julia Zumpano, nutricionista de Cleveland Clinic, esta forma de ingesta presenta un menor riesgo de efectos secundarios y se adapta mejor a una dieta equilibrada.

Sin embargo, Geller refirió que, aunque el resveratrol en alimentos es bien tolerado, las cantidades que aportan son bajas y sería necesario consumir grandes volúmenes para alcanzar dosis terapéuticas.

En contraste, los suplementos contienen concentraciones más elevadas, pero presentan una biodisponibilidad variable y posibles riesgos. Por consiguiente, para mejorar su eficacia, se recomienda optar por formas de mejor absorción, como las presentaciones micronizadas, liposomales o combinadas con quercetina o piperina.

“Es importante tener en cuenta que una de desventajas de consumirlo como suplemento es su rápida eliminación del organismo, su alto costo y la posible interacción con otros medicamentos”, añadió la especialista de la Universidad San Ignacio de Loyola.

¿En qué casos podría estar justificado el uso del resveratrol?

Su administración podría considerarse, según la doctora Pérez, en pacientes con diabetes tipo 2, hígado graso o enfermedades cardiovasculares, ya que algunos estudios han señalado un posible efecto cardioprotector, con la capacidad de reducir el riesgo de aterosclerosis y enfermedades isquémicas del corazón. No obstante, aclaró que los resultados en humanos aún no son concluyentes y que la mayoría de la evidencia proviene de estudios preclínicos.

Además, destacó que el resveratrol podría utilizarse a corto plazo en mujeres en etapa de perimenopausia, debido a su acción como fitoestrógeno.

Los suplementos de resveratrol ofrecen dosis concentradas, pero su eficacia es variable y no están exentos de riesgos. Su uso debe ser controlado y supervisado por un profesional.

En esta misma línea Geller indicó que este compuesto podría ser útil para mejorar la función endotelial, reducir la inflamación y el estrés oxidativo, lo que refuerza su papel en la salud cardiovascular. También recalcó su potencial en la prevención del envejecimiento celular, gracias a la activación de sirtuinas y la mejora de la función mitocondrial.

¿El resveratrol puede tomarse por tiempo prolongado?

De acuerdo con Sonia Pérez, el resveratrol suele ser bien tolerado en el corto plazo, aunque su seguridad a largo plazo aún no ha sido completamente establecida. Por ello, se recomienda mantener la suplementación entre uno y tres meses, es decir, por periodos controlados y siempre bajo supervisión médica.

“En cuanto a la dosis adecuada, esto realmente depende de factores como la edad, el estado de salud y el objetivo terapéutico. Sin embargo, se podría considerar una cantidad segura entre 200 y 1000 mg al día, ajustadas a las necesidades individuales y con seguimiento profesional”, resaltó la nutricionista Vivian Geller.

¿Cuáles son los riesgos y advertencias a tomar en cuenta?

Aunque suele ser bien tolerado en la mayoría de los casos, el uso de resveratrol no está exento de riesgos y advertencias que deben ser cuidadosamente considerados antes de su consumo. Como precisó la endocrinóloga de la Clínica Ricardo Palma, los efectos adversos más comunes suelen aparecer cuando se superan los uno o dos gramos diarios, manifestándose principalmente a nivel gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal y, en algunos casos, dolor de cabeza.

De igual manera, puede provocar sangrados inusuales en personas que consumen anticoagulantes, así como reacciones alérgicas, dificultad para respirar, hinchazón facial, cambios en la coloración de la piel —como ictericia— o alteraciones en la presión arterial. Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental suspender el uso del suplemento y consultar a un profesional de la salud.

Pérez también advirtió sobre las posibles interacciones del resveratrol con medicamentos que son metabolizados por la enzima CYP450. Esta interacción puede alterar la eficacia de medicamentos con márgenes terapéuticos estrechos, como la warfarina, los anticonvulsivantes, inmunosupresores o antidepresivos, lo que podría aumentar el riesgo de efectos adversos graves por acumulación de estos fármacos en el organismo.

Asimismo, su uso está contraindicado en mujeres embarazadas, personas con enfermedades hepáticas o renales graves, niños y adolescentes, ya que no se ha comprobado su seguridad en estos grupos. También se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de cánceres sensibles a estrógenos o con endometriosis, debido a su posible efecto estrogénico.

Tomar resveratrol sin indicación médica puede provocar efectos adversos o interacciones peligrosas con medicamentos. También podría afectar el equilibrio hormonal y el ciclo menstrual.

El médico Carlos Guerrero coincidió en que uno de los principales riesgos está relacionado con la capacidad del resveratrol de interferir en la coagulación sanguínea, lo que lo hace especialmente riesgoso para personas que toman anticoagulantes o que están próximas a someterse a una cirugía.

“Sin duda un error frecuente al consumir suplementos como el resveratrol es asumir que, por tratarse de un producto “natural”, no existen riesgos asociados. El uso sin supervisión médica o la combinación con otros suplementos o medicamentos puede conllevar consecuencias negativas importantes para la salud”.

¿El resveratrol podría afectar el ciclo menstrual?

El resveratrol podría influir en el ciclo menstrual debido a su actividad estrogénica. Según Julia Zumpano, esta sustancia actúa como un modulador de los receptores de estrógenos, lo que significa que puede imitar o interferir con la función de esta hormona en el cuerpo. Esta propiedad le otorga la capacidad de afectar el equilibrio hormonal, lo cual puede tener implicancias en la regulación del ciclo menstrual, la ovulación y otras funciones reproductivas.

“Aunque los estudios en humanos aún son limitados, su uso debe ser prudente, especialmente en mujeres en edad fértil o con trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), ya que podría alterar los niveles hormonales, interferir con la eficacia de anticonceptivos hormonales o agravar síntomas asociados al SOP”

De forma complementaria, el endocrinólogo enfatizó que el resveratrol, al comportarse de manera similar al estrógeno, podría representar un riesgo si se consume en exceso, particularmente en mujeres con antecedentes de enfermedades hormonodependientes como ciertos tipos de cáncer de mama, útero u ovario. Aunque no se ha confirmado una relación directa en humanos, se justifica una evaluación médica previa en estos casos.

“Lo más importante es siempre consultar con un profesional de la salud, informar sobre los medicamentos y condiciones preexistentes, evaluar riesgos y beneficios. Aunque no existen análisis específicos para el resveratrol, un seguimiento médico regular es aconsejable para monitorizar efectos y ajustar dosis”, concluyó Zumpano.