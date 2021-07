“Yo no sabía ni manejar mi celular, tuve que pedir ayuda a mis hijos”. Esa era la situación de un docente de Ciencias Sociales en el colegio Miguel Grau Seminario en Cusco el 6 de abril del 2020, cuando se iniciaron las labores escolares en nuestro país de manera virtual. Esta nueva modalidad de enseñanza fue toda una sorpresa para maestros y alumnos.

Los profesores de este colegio cusqueño sufrieron, durante el año pasado, un proceso de adaptación a la enseñanza virtual, porque no sabían manejar las herramientas tecnológicas. Los docentes mencionan que se sentían preocupados porque no sabían si verdaderamente el alumno entendía la clase.

Sin embargo, dentro de toda esta incertidumbre, la docente Marlene Ugarte Gutiérrez, del área de Educación para el Trabajo de nuestra institución, marcó una diferencia y mostró la otra cara de la moneda: una donde la creatividad sería la principal arma para esta nueva experiencia de aprendizaje virtual.

La reacción de dicha docente ante esta nueva forma de enseñanza fue la de buscar posibles maneras en las que podría adecuar sus clases virtuales de manera que todos sus alumnos puedan acceder. “Mi principal motivación para buscar diferentes medios tecnológicos para mis clases, fue el querer llegar a cada tipo de estudiante”, menciona la docente de EPT.

La profesora Ugarte Gutiérrez innovó en los diferentes medios clasificando a cada tipo de estudiante: los que sí tenían el acceso al Internet y los que no. Ella, en su afán de querer llegar a todos sus alumnos, probó aplicaciones diferentes al tan usado y conocido WhatsApp. Fue ahí cuando le nació la idea de realizar sus clases mediante transmisiones en Facebook en su página Mundo Marle ya que esta aplicación no consumían muchos datos móviles y aquellos estudiantes que no contaban con suficiente Internet podían seguir estudiando. Facebook ya no era solo una plataforma para socializar, sino que ahora también servía para que ciertos alumnos accedan a su derecho a la educación y no se quedarán sin recibir sus clases.

“La situación de cada estudiante es muy diferente, es por eso que tuve que buscar los medios para llegar a cada uno de ellos”, comenta.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 3 - 5° Año “Elaboramos artefactos ecológicos caseros para prevenir enfermedades provocadas por una atmósfera contaminada” Publicado por Educación para el trabajo en Jueves, 27 de mayo de 2021

De igual manera, a los estudiantes que contaban con algún servicio de Internet, se les brindó la oportunidad de poder aprender mediante las plataformas de videoconferencia como Google Meet y para poder hacer sus clases más interactivas se usaron pizarras digitales como Jamboard y Padlet, aplicaciones que hacen una clase más entretenida, mientras seguía trabajando por la aplicación de WhatsApp. “A aquellos estudiantes que sí tenían acceso a Internet no se les podía brindar una educación muy básica”, menciona ella.

Pero la creatividad no termina ahí: para trabajar con el aplicativo Classroom, enseñó a sus alumnos y los guió mediante videos que subía a YouTube, al tiempo que se comunicó con los padres para que ellos ayuden y apoyen en esta nueva experiencia a sus hijos. Como docente del área de Educación para el Trabajo, ya tenía un conocimiento sobre herramientas digitales que le podían ayudar en la educación virtual. Eso, sumado a su creatividad, fue algo clave para que sus alumnos puedan seguir aprendiendo.

La docente Marlene Ugarte Gutiérrez nos demostró su gran vocación. Asimismo enseña que, a pesar de los cambios y dificultades, “debemos superarnos cada día más”, según sus propias palabras. Eso ocurre ahora en este mismo colegio: entre enero y febrero del 2021, los docentes recibieron fuertes capacitaciones por parte del Ministerio de Educación y la UGEL Cusco, además de tomar capacitaciones por iniciativa propia para manejar de mejor forma las aplicaciones tecnológicas para sus clases. “Ahora somos unos capos en la tecnología”, dice la docente.

Este reportaje fue hecho por los corresponsales Arilyn Briggitte Yañacc Aragón, Gabriela Cáceres Jallasi, Paul Harigopal Lozano Castañeda y Evo Gonzalo Apaza Cahuata de la I.E. Miguel Grau Seminario en Cusco. Bajo la mentoría del docente Luis Alfredo Chacón Gores y el periodista Ángel Hugo Pilares.