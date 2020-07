Tras adquirir la nacionalidad española, Sergio Peña está listo para asumir nuevos desafíos en Europa y aún no define si dejará el Emmen de Países Bajos, pero sí tiene claro a donde ir si vuelve al Perú.

El volante de 24 años se imagina jugando por Alianza Lima en unos años más, sin embargo, tampoco descarta la posibilidad de terminar recalando en un rival del equipo de sus amores.

“Si Alianza me quiere cuando decida volver a Perú, es el número uno, obviamente. Es mi primera opción y siempre lo va a ser”, señaló el mediocampista surgido en el conjunto ‘íntimo’ para ESPN FC.

Así Peña dejó claro que su voluntad es regresar a La Victoria, aunque todo dependerá del interés que vea en el club blanquiazul cuando quiera jugar nuevamente como local en Matute.

“Todo el mundo dice me quiero retirar en Alianza, en la ‘U’ o en Cristal, pero qué pasa si no te quieren. Si a me va a tocar ir a otro equipo cuando quiera volver a Perú y Alianza no me quiere, lo haré”, añadió.

Sergio Peña por ahora se encuentra analizando si es momento para cambiar de equipo. A partir de la temporada 2020/2021 del fútbol europeo dejará de ser futbolista extracomunitario, con lo que se le abre un nuevo abanico de posibilidades en el ‘Viejo Continente’. “Ahora puedo competir de igual a igual con sudamericanos y europeos”, indicó hace unas semanas.