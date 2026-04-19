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¡De penal! Paredes marca el 1-0 de Boca vs River en el superclásico argentino | VIDEO
¡De penal! Paredes marca el 1-0 de Boca vs River en el superclásico argentino | VIDEO
Por Redacción EC

Leandro Paredes romió la paridad en el Boca Juniors vs River Plate, por el superclásico de la Liga Profesional Argentina. A los 45+6′, cuando el primer tiempo terminaba, un remate de Miguel Merentiel pegó en la mano de Lautaro Rivero. El árbitro sancionó el penal y Paredes no perdonó. Remate seco y corrió a celebrar colocándose las manos en las orejas, como lo hacía Juan Román Riquelme en su época de jugador. Con ello, el cuadro Xeneize saca ventaja en el Estadio Monumental y suma tres puntos claves en el torneo doméstico.

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