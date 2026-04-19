¡De penal! Paredes marca el 1-0 de Boca vs River en el superclásico argentino | VIDEO

Leandro Paredes romió la paridad en el Boca Juniors vs River Plate, por el superclásico de la Liga Profesional Argentina. A los 45+6′, cuando el primer tiempo terminaba, un remate de Miguel Merentiel pegó en la mano de Lautaro Rivero. El árbitro sancionó el penal y Paredes no perdonó. Remate seco y corrió a celebrar colocándose las manos en las orejas, como lo hacía Juan Román Riquelme en su época de jugador. Con ello, el cuadro Xeneize saca ventaja en el Estadio Monumental y suma tres puntos claves en el torneo doméstico.

Leandro Paredes romió la paridad en el Boca Juniors vs River Plate, por el superclásico de la Liga Profesional Argentina. A los 45+6′, cuando el primer tiempo terminaba, un remate de Miguel Merentiel pegó en la mano de Lautaro Rivero. El árbitro sancionó el penal y Paredes no perdonó. Remate seco y corrió a celebrar colocándose las manos en las orejas, como lo hacía Juan Román Riquelme en su época de jugador. Con ello, el cuadro Xeneize saca ventaja en el Estadio Monumental y suma tres puntos claves en el torneo doméstico. ¡¡BESO AL ESCUDO Y TOPO GIGIO DE PAREDES EN LA CANCHA DE RIVER!! pic.twitter.com/0iuh5LOM5h — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru