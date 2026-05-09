Boca Juniors recibe a Huracán, este sábado 9 de mayo, en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. El duelo se fue a los tiempos suplementarios y Óscar Romero fue el encargado de marcar un doblete para la victoria de el ‘Globo’.

El mediocampista paraguayo fue el encargado de ejecutar los dos penales en dos minutos ocasionados por Di Lollo.

Goles de Romero

¡¡LA LEY DEL EX SE HIZO PRESENTE EN LA BOMBONERA!! ¡¡ÓSCAR ROMERO LE PEGÓ FUERTE Y AL MEDIO Y MARCÓ EL 2-1 DE HURACÁN ANTE BOCA EN EL ALARGUE!! pic.twitter.com/o4ostO8oNx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026