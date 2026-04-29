Por Redacción EC

Arsenal FC golpeó primero en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League tras el gol de penal de Viktor Gyökeres frente al Atlético de Madrid. El atacante sueco apareció sobre el final del primer tiempo para romper la igualdad en un duelo muy cerrado.

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