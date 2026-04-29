Arsenal FC golpeó primero en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League tras el gol de penal de Viktor Gyökeres frente al Atlético de Madrid. El atacante sueco apareció sobre el final del primer tiempo para romper la igualdad en un duelo muy cerrado.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Viktor Gyokeres la cruzó con mucha fuerza y anotó el 1-0 de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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La jugada se produjo luego de una falta dentro del área que el árbitro sancionó como penal, generando reclamos inmediatos de los jugadores del conjunto español. Gyökeres asumió la responsabilidad y ejecutó con potencia, dejando sin opciones al arquero y colocando el 1-0 parcial.

El tanto llegó en un momento clave del partido, justo antes del descanso, lo que permitió al equipo inglés irse al entretiempo con ventaja y mayor tranquilidad. Sin embargo, la decisión arbitral encendió la polémica, ya que diversos análisis posteriores señalaron que el contacto fue leve.

Con este resultado parcial, el Arsenal toma ventaja en una serie que promete ser muy disputada. El Atlético deberá reaccionar en el complemento para mantener vivas sus opciones de clasificar a la gran final del torneo europeo.