Por Joao Muñoz Tineo

La ha arrancado con un ritmo ofensivo espectacular en su renovada fase de liga, consolidándose como el escenario donde los mejores delanteros del planeta compiten por el prestigioso galardón de máximo anotador del continente.

La carrera por la bota de oro del torneo se presenta sumamente reñida, mostrando un equilibrio perfecto entre artilleros consagrados de la élite mundial y jóvenes revelaciones. Ermedin Demirović, Erling Haaland y Nicolò Tresoldi encabezan la lista

A continuación, se detalla la tabla de goleadores con los futbolistas que lideran la clasificación en el arranque de la máxima competición europea:

PosiciónJugadorEquipoGolesPartidos Jugados
1Ermedin DemirovićVfB Stuttgart42
2Erling HaalandManchester City42
3Nicolò TresoldiClub Brujas42
4Bradley BarcolaLiverpool32
5Ousmane DembéléParis Saint-Germain32
6Ferran TorresParis Saint-Germain32
7Nicolas JacksonAston Villa32
8Harry KaneBayern Múnich32
9RaphinhaBarcelona21
10Karim AdeyemiBarcelona22

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