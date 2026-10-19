La UEFA Champions League 2026/2027 ha arrancado con un ritmo ofensivo espectacular en su renovada fase de liga, consolidándose como el escenario donde los mejores delanteros del planeta compiten por el prestigioso galardón de máximo anotador del continente.

La carrera por la bota de oro del torneo se presenta sumamente reñida, mostrando un equilibrio perfecto entre artilleros consagrados de la élite mundial y jóvenes revelaciones. Ermedin Demirović, Erling Haaland y Nicolò Tresoldi encabezan la lista

A continuación, se detalla la tabla de goleadores con los futbolistas que lideran la clasificación en el arranque de la máxima competición europea: