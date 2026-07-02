Colombian former football goalkeeper Rene Higuita greets the fans before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Chile at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia, on October 15, 2024. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Colombian former football goalkeeper Rene Higuita greets the fans before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Chile at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia, on October 15, 2024. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Redacción EC

La ilusión por el gran momento que atraviesa Colombia en la fiesta del fútbol también la comparte una de sus máximas leyendas. El ex arquero mundialista René Higuita afirmó que la actual selección colombiana tiene los argumentos necesarios para pelear por el título de la Copa del Mundo y aseguró que todo dependerá de la confianza que tenga el equipo en su propio juego y capacidad.

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