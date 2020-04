A finales de enero del 2019, Barcelona confirmó el fichaje de Emerson de Souza por 12 millones de euros, proveniente del Atlético Mineiro. El conjunto azulgrana pagó solo el 50%, tras dividir la operación con el Real Betis, club al que el joven brasileño ha sido cedido hasta el 2021. Desde entonces, el lateral derecho de 21 años ha experimentado una progresión muy importante y considera que ya está listo para triunfar con los culés.

De hecho, Emerson ha brillado con notables actuaciones en el Real Betis durante la presente temporada, convirtiéndose en uno de los mejores laterales derecho de La Liga. Es por eso que el Barcelona se está planteando la opción de incorporarlo a sus filas desde la próxima temporada. Sin embargo, tendría que pagar los seis millones de la operación más un porcentaje más, debido a la reincorporación anticipada a lo acordado.

En una entrevista con el diario AS, Emerson se ha sentido seguro de sí mismo y con sus palabras confirma que pueden poner las manos al fuego por él. El joven brasileño está convencido de que ha madurado lo suficiente para recalar en el Camp Nou. “Estoy preparado ya para jugar en el Barcelona. También me preguntaron eso antes de ir con la selección absoluta de Brasil y contesté lo mismo”, aseguró.

Para ello, el brasileño de 21 años quiere seguir los pasos de sus compatriotas que juegan o jugaron como defensas, a quienes admira mucho. “Tengo cuatro ídolos: Dani Alves, Cafú, Roberto Carlos y Marcelo. Mucha gente compara mi historia con la de Alves, sí. Es una referencia. Yo también quiero jugar Champions League con el Barcelona y ganar el máximo posible de Copas”, dijo en la entrevista.

También le preguntaron sobre las intenciones del Barcelona para rescatarle antes de lo previsto y Emerson señaló que “No, y no me preocupa. Sölo pienso en el presente. Si tienes la cabeza en otro lado, no juegas bien para tu club, que ahora es el Betis. Y aquí estoy disfrutando de LaLiga, de mis compañeros y de la ciudad. Si en unos meses me voy, estaré encantando. Y si sigo en el Betis, también”.

Eso sí, el lateral derecho de 21 años no tiene temor de poder vestir la camiseta azulgrana lo más pronto posible. “No me da miedo para nada. Jugar en el Barça es un sueño que tengo desde niño. Siempre fui aficionado del Barcelona por los cracks brasileños que jugaron allí como Ronaldinho o Dani Alves. Y también por Messi o por Abidal”, explica.

Para alcanzar sus sueños, Emerson sigue entrenando con intensidad para no perder la forma por el parón futbolístico. “Estoy entrenando muchísimo. Me gusta más estar con los compañeros y echo de menos el fútbol, pero sé que el virus está haciendo daño y no nos podemos dejar de entrenar. Me ejercito tres veces al día, no con mucha carga pero sí con una intensidad importante. Cuando vuelva La Liga tenemos que estar bien”, señala.

