Emilia Ezcurra hizo historia al conseguir la primera medalla de surf para Perú en los Juegos desarrollados en Panamá 2026. La atleta nacional se colgó la presea de bronce en la modalidad SUP Race femenino, en una competencia de alto nivel y gran exigencia física.

Con un tiempo de 45:35.74, Ezcurra demostró resistencia, técnica y determinación en una de las pruebas más duras del calendario. La peruana supo mantenerse firme durante todo el recorrido, enfrentando condiciones complicadas y rivales de gran nivel.

¡𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗳 𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮́! 🥉🏄‍♂️🇵🇪

Emilia Ezcurra lo dejó todo y se lleva el bronce en una de las pruebas más bravas del surf.🔥

45:35.74 en SUP Race femenino ¡puro corazón peruano! 💪✨ pic.twitter.com/jfMVDDTC0m — ipdperu (@ipdperu) April 14, 2026

La actuación de Ezcurra no solo le permitió subir al podio, sino también dejar en alto el nombre del Perú en una disciplina que sigue creciendo en el país. Su esfuerzo y entrega fueron clave para alcanzar este importante resultado internacional.

Este logro representa un impulso para el surf peruano en competencias multidisciplinarias y confirma el talento nacional en deportes acuáticos. Emilia Ezcurra se convierte así en protagonista de una jornada histórica, llevando el orgullo peruano a lo más alto del podio.