Por Redacción EC

Emilia Ezcurra hizo historia al conseguir la primera medalla de surf para Perú en los Juegos desarrollados en Panamá 2026. La atleta nacional se colgó la presea de bronce en la modalidad SUP Race femenino, en una competencia de alto nivel y gran exigencia física.

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