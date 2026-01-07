El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 dejó emparejamientos atractivos para los aficionados al fútbol español, con duelos que enfrentarán a grandes nombres del fútbol con equipos de menor categoría en eliminatorias a partido único programadas entre el 13 y el 15 de enero. Entre los enfrentamientos más destacados figuran Racing de Santander contra el FC Barcelona, y un choque que promete emoción cuando el Real Madrid visite al Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte.

El Barcelona, actual campeón del torneo tras imponerse en la final de la temporada anterior, viajará hasta El Sardinero para medirse al Racing de Santander, líder de la Segunda División y uno de los equipos revelación de la competición copera gracias a su victoria ante Villarreal en la ronda previa. Este cruce será una prueba exigente para el conjunto dirigido por Hansi Flick, que busca seguir su camino en la Copa y sumar otro título nacional.

Por su parte, el Real Madrid se enfrentará a un histórico del fútbol español como el Albacete, que llega a octavos tras eliminar al Celta de Vigo en los dieciseisavos de final. El duelo en Castilla-La Mancha tiene sabor especial para el exmadridista Jesús Vallejo, ahora en las filas del conjunto manchego, que intentará dar la sorpresa frente a los de Xabi Alonso en un duelo que no se repite en Copa desde hace más de dos décadas.

Además de estos choques, el sorteo también emparejó a otros clubes importantes como el Atlético de Madrid, que visitará al Deportivo de La Coruña, dando forma a un cuadro copero con historia y rivalidades que prometen emoción en esta fase decisiva del torneo. Los octavos de final marcarán el inicio de la recta hacia la final y podrían reservar sorpresas importantes.

Octavos de final – Copa del Rey 2025/26

Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid

Racing de Santander vs FC Barcelona

Albacete vs Real Madrid

Cultural Leonesa vs Athletic Club

Burgos CF vs Valencia CF

Real Betis vs Elche CF

Real Sociedad vs Osasuna

Alavés vs Rayo Vallecano

En estas eliminatorias, los clubes de menor categoría ejercerán de locales y todos los partidos se decidirán en un solo encuentro.