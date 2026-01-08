Redacción EC
Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras este jueves 8 de enero por la semifinal de la Supercopa de España, desde el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Federico Valverde marcó un auténtico golazo para el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’.

El mediocampista uruguayo fue el encargado de ejecutar un tiro libre ante la portería de Oblak. El ‘Pajarito’ sacó un potente disparo imposible para el guardameta ‘colchonero’.

