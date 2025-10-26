¡Szczesny ataja penal! Mbappé desperdició el 3-1 del Real Madrid vs. Barcelona | VIDEO

Kylian Mbappé pudo anotar el 3-1 del Real Madrid vs. Barcelona y darle cierta tranquilidad a su equipo, pero falló su penal frente al arquero Wojciech Szczesny, quien adivinó su disparo en El Clásico de LaLiga. A los 52′, el VAR llamó al árbitro para advertirle sobre un posible penal que el juez terminó convalidando por una mano de Balde. El francés agarró la pelota, remató, pero el portero azulgrana adivinó la dirección y salvó a su equipo del tercero en contra. Todavía es partido abierto en el Santiago Bernabéu.

