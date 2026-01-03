Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no cerró la puerta a la llegada de un refuerzo para su equipo en el mercado invernal tras la salida del brasileño Endrick, y, sin reconocer que tiene una necesidad en la figura de centrocampista organizador del juego, admitió que tienen “que estar atentos” para cubrir “necesidades puntuales”.

“Estamos contentos con la plantilla, pero siempre tenemos que estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales”, reconoció la primera vez que fue preguntado por un mercado invernal al que no suele acudir el Real Madrid los últimos años.

“Trabajo con la base que tenemos y la plantilla que tengo. Es mi trabajo y mi deber exprimir, ser lo más eficaz posible, que los jugadores progresen y que encajen las piezas. Hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, luego estamos atentos a poder mejorar si hay posibilidades, sin dar nombres”, añadió.

No se arrepintió Xabi de tener que comenzar el 2026 mermado en ataque, con menos efectivos sin Mbappé ni Endrick ya en la plantilla.

“No solo hay que centrarnos en el corto plazo, si no ver las necesidades y cuando se empiezan a gestar las conversaciones. La decisión está tomada, no hay vuelta atrás, Endrick esta allí, le seguimos con cercanía y nosotros afrontamos la Supercopa con los jugadores que están”.