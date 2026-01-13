Un día después de que el Real Madrid hiciera oficial la salida de Xabi Alonso, el técnico español rompió su silencio y se pronunció por primera vez tras dejar el cargo. Lo hizo este martes a través de su cuenta oficial de Instagram, en un mensaje breve, sobrio y cargado de tono institucional, fiel al perfil que mantuvo durante su corta etapa al frente del equipo blanco.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado”, fue la frase con la que el entrenador abrió su despedida pública. Sin estridencias ni reproches, Xabi Alonso reconoció que el proyecto no alcanzó los objetivos trazados, en un contexto marcado por la exigencia constante que rodea al banquillo del Santiago Bernabéu.

En su mensaje, el exvolante subrayó el significado personal y profesional que tuvo dirigir al Real Madrid. “Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, escribió, dejando en claro el peso que representó asumir el mando de uno de los clubes más importantes del mundo, incluso en un ciclo que terminó antes de lo esperado.

Xabi Alonso también tuvo palabras de agradecimiento para el entorno del club. Mencionó a la institución, al plantel y, de manera especial, a la afición y al madridismo, a quienes agradeció por la confianza y el respaldo durante su gestión, pese a las dificultades y resultados adversos que precipitaron su salida.

“Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, concluyó el técnico vasco, en una despedida que apuntó más a cerrar un capítulo que a abrir un debate. El mensaje dejó una sensación de mesura y autocrítica, sin espacio para polémicas ni interpretaciones externas.

La publicación estuvo acompañada por dos imágenes que resumieron su breve paso por el club: una, dirigiendo al equipo desde la banda del Santiago Bernabéu; y otra, en Valdebebas, dialogando con los jugadores antes de un entrenamiento. Dos postales que reflejan una etapa corta, intensa y ya archivada en la historia reciente del Real Madrid.