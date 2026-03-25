Por Redacción EC

Fernando Alonso no estará desde el inicio del Gran Premio de Japón en Suzuka, luego de que Aston Martin confirmara que el piloto español retrasará su llegada al circuito hasta el viernes por razones personales. La decisión responde a un acontecimiento familiar de gran relevancia en su vida.

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