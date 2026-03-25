Fernando Alonso no estará desde el inicio del Gran Premio de Japón en Suzuka, luego de que Aston Martin confirmara que el piloto español retrasará su llegada al circuito hasta el viernes por razones personales. La decisión responde a un acontecimiento familiar de gran relevancia en su vida.

El bicampeón del mundo no participará en las actividades previas ni en la primera sesión de entrenamientos libres, siendo reemplazado temporalmente por el piloto reserva Jak Crawford. Sin embargo, el equipo ha asegurado que su presencia está garantizada para el resto del fin de semana.

Diversos reportes indican que el motivo de su ausencia inicial está relacionado con el nacimiento de su primer hijo, lo que llevó a la escudería a concederle permiso especial para permanecer junto a su familia en este momento clave.

Pese a este retraso, Alonso tiene previsto reincorporarse a tiempo para los segundos entrenamientos libres, así como para la clasificación y la carrera, por lo que su participación en la competencia no corre riesgo en Suzuka.