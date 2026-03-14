La Fórmula 1 anunció oficialmente la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita del calendario 2026 debido a la complicada situación de seguridad en Medio Oriente. La decisión fue tomada de forma conjunta con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras evaluar el contexto del conflicto que afecta a la región.

Ambas competencias estaban programadas para disputarse en abril: el GP de Bahréin el 12 de ese mes y el GP de Arabia Saudita el 19. Sin embargo, la escalada del conflicto bélico y los riesgos logísticos y de seguridad obligaron a los organizadores a suspender los eventos.

La organización explicó que, pese a analizar distintas alternativas para mantener las fechas en el calendario, finalmente se determinó que no habrá carreras sustitutas durante ese periodo. De esta manera, la temporada 2026 de la Fórmula 1 pasará de 24 a 22 grandes premios.

Con esta decisión, el campeonato tendrá una pausa prolongada después del Gran Premio de Japón a finales de marzo y recién se retomará a inicios de mayo con la carrera en Miami. La prioridad, según las autoridades del deporte, fue garantizar la seguridad de pilotos, equipos y personal involucrado en el campeonato.