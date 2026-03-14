Por Redacción EC

La Fórmula 1 anunció oficialmente la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita del calendario 2026 debido a la complicada situación de seguridad en Medio Oriente. La decisión fue tomada de forma conjunta con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras evaluar el contexto del conflicto que afecta a la región.

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